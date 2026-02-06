Продажі цих смартфонів злетіли: які моделі раптом почали користуватися попитом

Компанія Honor продемонструвала найсильніше зростання серед усіх великих брендів смартфонів у 2025 році.

У 2025 році поставки смартфонів Honor зросли на 11%, що є найвищим показником серед усіх брендів телефонів. Про це свідчить новий звіт Omdia.

Згідно зі звітом, світові поставки смартфонів зросли на 2% у 2025 році, що стало найбільшим показником з 2021 року. Серед усіх виробників смартфонів найбільше виграла Apple, поставки iPhone зросли на 7% до 240,6 мільйона одиниць завдяки високому попиту на лінійку iPhone 17.

Світові поставки смартфонів у 2025 році

Серед виробників смартфонів Android лідирує Samsung, демонструючи зростання на 7%. Це стало можливо завдяки хорошим продажам флагманської серії Galaxy S25 та покращеного складаного смартфона Galaxy Z Fold 7.

При цьому брендом з найбільшим зростанням у 2025 році виявився Honor. Компанія випустила кілька відомих пристроїв, включаючи складаний Honor Magic V5 та Honor Magic 8 Pro на початку цього року.

Таким чином Honor став єдиним великим китайським брендом, продажі якого суттєво зросли минулого року. До прикладу, показники Vivo піднялися лише на 4%, тоді як Oppo та Xiaomi зазнали падіння на 3% та 2% відповідно.

