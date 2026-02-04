Названо найпотужніші смартфони середнього класу: які моделі потрапили до рейтингу (фото)

Конкуренція в середньому сегменті смартфонів дедалі посилюється. Бренди пропонують майже топову продуктивність за доступною ціною. Розробники популярного бенчмарка AnTuTu опублікували свіжий топ таких гаджетів.

Як повідомляє AnTuTu, на початку року беззастережну перемогу здобули платформи від MediaTek, які посіли перші сім рядків топа.

Розстановка сил

Абсолютним лідером став Honor Power 2, що працює на чипі Dimensity 8500 Elite. Йому вдалося набрати понад 2,2 млн балів, що робить апарат недосяжним для конкурентів. Слідом за ним щільною групою йдуть смартфони бренду OPPO: моделі серій Reno15 і Reno14 посіли друге, третє, четверте і сьоме місця. Розрив між ними мінімальний, оскільки всі вони використовують різні модифікації чипів Dimensity 8000-ї серії.

До десятки також увійшли ігрові моделі від iQOO і Redmi. А ось процесори від Qualcomm опинилися в ролі наздоганяючих: смартфони на базі Snapdragon 7-ї серії посіли лише три останні рядки рейтингу. Примітно, що різниця в продуктивності між лідером (Honor) і тим, хто замикає список (Redmi Note 15 Pro+), колосальна і становить близько 115%.

Відео дня

Топ-10 найпотужніших смартфонів середнього класу за версією AnTuTu за підсумками січня 2026 року Фото: AnTuTu

Ось повний топ-10 найпотужніших смартфонів середнього класу

Honor Power 2 (Dimensity 8500 Elite, 12/512 ГБ) — 2 218 856;

(Dimensity 8500 Elite, 12/512 ГБ) — 2 218 856; OPPO Reno15 (Dimensity 8400-Max, 16/512 ГБ) — 2 117 721;

(Dimensity 8400-Max, 16/512 ГБ) — 2 117 721; OPPO Reno15 Pro (Dimensity 8400-Max, 12/512 ГБ) — 2 079 060;

(Dimensity 8400-Max, 12/512 ГБ) — 2 079 060; OPPO Reno14 Pro (Dimensity 8450, 16/512 ГБ) — 2 073 993;

(Dimensity 8450, 16/512 ГБ) — 2 073 993; iQOO Z10 Turbo (Dimensity 8400, 12/256 ГБ) — 2 002 242;

(Dimensity 8400, 12/256 ГБ) — 2 002 242; REDMI Turbo 4 (Dimensity 8400-Ultra, 12/256 ГБ) — 1 964 588;

(Dimensity 8400-Ultra, 12/256 ГБ) — 1 964 588; OPPO Reno14 (Dimensity 8350, 16/512 ГБ) — 1 615 992;

(Dimensity 8350, 16/512 ГБ) — 1 615 992; Redmi Note 12 Turbo (Snapdragon 7+ Gen 2, 16/1024 ГБ) — 1 291 969;

(Snapdragon 7+ Gen 2, 16/1024 ГБ) — 1 291 969; OnePlus Turbo 6V (Snapdragon 7s Gen 3, 12/256 ГБ) — 1 092 553;

(Snapdragon 7s Gen 3, 12/256 ГБ) — 1 092 553; REDMI Note 15 Pro+ (Snapdragon 7s Gen 3, 12/512 ГБ) — 1 033 083.

