Популярні iPhone і Android порівняли за якістю екранів: хто виявився лідером (відео)

Є думка, що iPhone різко скидають яскравість екрана під час нагрівання, тоді як смартфони Android довше зберігають читабельність на сонці. Блогер перевірив цей міф на практиці.

Канал TechDroider провів порівняння лідерів ринку. Експерт зіставив поведінку дисплеїв iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra, Google Pixel 10 Pro XL, Xiaomi 17 Pro Max і OnePlus 15.

Умови експерименту

Методика тестування була максимально наближена до реальних умов експлуатації в яскраву погоду. Усі п'ять смартфонів винесли на вулицю під прямі сонячні промені. На пристроях виставили однакові шпалери та активували автоматичне регулювання яскравості. Адже саме в цьому режимі сучасні матриці видають пікові значення ніт (яскравості), недоступні при ручному налаштуванні. Експеримент тривав 30 хвилин.

Хто здався першим

Всупереч стереотипам, першим слабину дав флагман від Google. Уже через 5 хвилин після початку тесту Pixel 10 Pro XL помітно знизив яскравість підсвічування, рятуючись від перегріву. До 15-ї хвилини до нього приєдналися OnePlus 15 і Galaxy S25 Ultra — їхні екрани істотно потемніли, що ускладнило сприйняття інформації. Після 20 хвилин перебування на спеці дисплеї смартфонів Google і Samsung стали найбільш тьмяними серед усіх учасників.

Відео дня

Екрани топових флагманів порівняли за утриманням максимальної яскравості

Несподіваний лідер

Переможцем у цій "битві на виживання" виявився iPhone 17 Pro Max. Протягом усього півгодинного тесту смартфон Apple демонстрував найстабільнішу картинку, практично не знижуючи яскравість навіть під палючим сонцем.

Гідну конкуренцію "яблучному" гаджету склав китайський флагман Xiaomi 17 Pro Max. Він посів друге місце: хоча зниження яскравості було візуально помітніше, ніж у iPhone, екран залишався набагато більш читабельним, ніж у конкурентів від Samsung і Google. Тест показав, що Apple провела серйозну роботу над системою терморегуляції в новому поколінні своїх пристроїв.

Раніше повідомлялося, що ціни на популярні смартфони несподівано злетять у 2026 році. Останній витік інформації вказує на те, що всі флагманські смартфони серії Samsung Galaxy S26 істотно подорожчають.