Популярные iPhone и Android сравнили по качеству экранов: кто оказался лидером (видео)

Есть мнение, что iPhone резко сбрасывают яркость экрана при нагреве, тогда как смартфоны Android дольше сохраняют читаемость на солнце. Блогер проверил этот миф на практике.

Канал TechDroider провел сравнение лидеров рынка. Эксперт сопоставил поведение дисплеев iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra, Google Pixel 10 Pro XL, Xiaomi 17 Pro Max и OnePlus 15.

Условия эксперимента

Методика тестирования была максимально приближена к реальным условиям эксплуатации в яркую погоду. Все пять смартфонов вынесли на улицу под прямые солнечные лучи. На устройствах выставили одинаковые обои и активировали автоматическую регулировку яркости. Ведь именно в этом режиме современные матрицы выдают пиковые значения нит (яркости), недоступные при ручной настройке. Эксперимент длился 30 минут.

Кто сдался первым

Вопреки стереотипам, первым слабину дал флагман от Google. Уже через 5 минут после начала теста Pixel 10 Pro XL заметно снизил яркость подсветки, спасаясь от перегрева. К 15-й минуте к нему присоединились OnePlus 15 и Galaxy S25 Ultra — их экраны существенно потемнели, что затруднило восприятие информации. После 20 минут пребывания на жаре дисплеи смартфонов Google и Samsung стали самыми тусклыми среди всех участников.

Неожиданный лидер

Победителем в этой "битве на выживание" оказался iPhone 17 Pro Max. На протяжении всего получасового теста смартфон Apple демонстрировал наиболее стабильную картинку, практически не снижая яркость даже под палящим солнцем.

Достойную конкуренцию "яблочному" гаджету составил китайский флагман Xiaomi 17 Pro Max. Он занял второе место: хотя снижение яркости было визуально заметнее, чем у iPhone, экран оставался гораздо более читаемым, чем у конкурентов от Samsung и Google. Тест показал, что Apple провела серьезную работу над системой терморегуляции в новом поколении своих устройств.

