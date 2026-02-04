Названы самые мощные смартфоны среднего класса: какие модели попали в рейтинг (фото)

Конкуренция в среднем сегменте смартфонов все усиливается. Бренды предлагают почти топовую производительность по доступной цене. Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий топ таких гаджетов.

Как сообщает AnTuTu, в начале года безоговорочную победу одержали платформы от MediaTek, занявшие первые семь строчек топа.

Расстановка сил

Абсолютным лидером стал Honor Power 2, работающий на чипе Dimensity 8500 Elite. Ему удалось набрать более 2,2 млн баллов, что делает аппарат недосягаемым для конкурентов. Следом за ним плотной группой идут смартфоны бренда OPPO: модели серий Reno15 и Reno14 заняли второе, третье, четвертое и седьмое места. Разрыв между ними минимален, поскольку все они используют различные модификации чипов Dimensity 8000-й серии.

В десятку также вошли игровые модели от iQOO и Redmi. А вот процессоры от Qualcomm оказались в роли догоняющих: смартфоны на базе Snapdragon 7-й серии заняли лишь три последние строчки рейтинга. Примечательно, что разница в производительности между лидером (Honor) и замыкающим список (Redmi Note 15 Pro+) колоссальна и составляет около 115%.

Топ-10 самых мощных смартфонов среднего класса по версии AnTuTu по итогам января 2026 года Фото: AnTuTu

Вот полный топ-10 самых мощных смартфонов среднего класса

Honor Power 2 (Dimensity 8500 Elite, 12/512 ГБ) — 2 218 856;

(Dimensity 8500 Elite, 12/512 ГБ) — 2 218 856; OPPO Reno15 (Dimensity 8400-Max, 16/512 ГБ) — 2 117 721;

(Dimensity 8400-Max, 16/512 ГБ) — 2 117 721; OPPO Reno15 Pro (Dimensity 8400-Max, 12/512 ГБ) — 2 079 060;

(Dimensity 8400-Max, 12/512 ГБ) — 2 079 060; OPPO Reno14 Pro (Dimensity 8450, 16/512 ГБ) — 2 073 993;

(Dimensity 8450, 16/512 ГБ) — 2 073 993; iQOO Z10 Turbo (Dimensity 8400, 12/256 ГБ) — 2 002 242;

(Dimensity 8400, 12/256 ГБ) — 2 002 242; REDMI Turbo 4 (Dimensity 8400-Ultra, 12/256 ГБ) — 1 964 588;

(Dimensity 8400-Ultra, 12/256 ГБ) — 1 964 588; OPPO Reno14 (Dimensity 8350, 16/512 ГБ) — 1 615 992;

(Dimensity 8350, 16/512 ГБ) — 1 615 992; Redmi Note 12 Turbo (Snapdragon 7+ Gen 2, 16/1024 ГБ) — 1 291 969;

(Snapdragon 7+ Gen 2, 16/1024 ГБ) — 1 291 969; OnePlus Turbo 6V (Snapdragon 7s Gen 3, 12/256 ГБ) — 1 092 553;

(Snapdragon 7s Gen 3, 12/256 ГБ) — 1 092 553; REDMI Note 15 Pro+ (Snapdragon 7s Gen 3, 12/512 ГБ) — 1 033 083.

