Продажи этих смартфонов взлетели: какие модели вдруг начали пользоваться спросом

Компания Honor продемонстрировала самый сильный рост среди всех крупных брендов смартфонов в 2025 году.

В 2025 году поставки смартфонов Honor выросли на 11%, что является самым высоким показателем среди всех брендов телефонов. Об этом свидетельствует новый отчет Omdia.

Согласно отчету, мировые поставки смартфонов выросли на 2% в 2025 году, что стало самым большим показателем с 2021 года. Среди всех производителей смартфонов больше всего выиграла Apple, поставки iPhone выросли на 7% до 240,6 миллиона единиц благодаря высокому спросу на линейку iPhone 17.

Мировые поставки смартфонов в 2025 году

Среди производителей смартфонов Android лидирует Samsung, демонстрируя рост на 7%. Это стало возможно благодаря хорошим продажам флагманской серии Galaxy S25 и улучшенного складного смартфона Galaxy Z Fold 7.

Важно

Лучшие бюджетные смартфоны 2025 года: эксперты назвали неожиданные модели (фото)

При этом брендом с наибольшим ростом в 2025 году оказался Honor. Компания выпустила несколько известных устройств, включая складной Honor Magic V5 и Honor Magic 8 Pro в начале этого года.

Таким образом Honor стал единственным крупным китайским брендом, продажи которого существенно выросли в прошлом году. К примеру, показатели Vivo поднялись лишь на 4%, тогда как Oppo и Xiaomi потерпели падение на 3% и 2% соответственно.

Напомним, Realme и Honor представили смартфоны с мощными аккумуляторами, способные работать до недели на одном заряде.

Фокус также сообщал, что смартфон Honor Power 2 может похвастаться рекордной производительностью по версии бенчмарка AnTuTu.