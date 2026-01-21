Малоизвестные смартфоны превзошли флагманские модели: чем они всех удивили (фото)

Компании Realme и Honor представили смартфоны с мощными аккумуляторами, которые обещают работать до недели на одном заряде.

По емкости аккумуляторов Realme P4 Power и Honor Power 2 существенно превосходят современные флагманы от Samsung, Google и Apple. Об этом пишет PhoneArena.

Realme P4 Power с батареей на 10 001 мАч может обеспечить работу телефона в течение целой недели. Кроме того, Realme утверждает, что этот аккумулятор выдержит 1650 циклов зарядки, прежде чем значительно деградирует.

Realme P4 Power Фото: Realme

В свою очередь Honor Power 2 получил еще больший аккумулятор емкостью 10 080 мАч. Руководитель Realme даже поделился изображением, на котором смартфон все еще имеет 3% заряда батареи якобы после 31 дня работы.

Honor Power 2

Как отмечают в издании, Apple, Samsung и Google пока не выпускают смартфоны с такими большими аккумуляторами. Причиной, вероятно, кроется в осторожности компаний по использованию новой технологии.

Большинство современных флагманов до сих пор используют стандартные литий-ионные аккумуляторы. В то же время новые модели Realme и Honor, похоже, получили кремний-углеродные аккумуляторы, которые могут хранить больше энергии в компактных корпусах.

Поскольку кремний-углеродная технология является более новой, крупные компании часто ждут, чтобы увидеть, насколько надежной будет технология в течение нескольких лет. Кроме того, им нужно понять, насколько легко найти нужные материалы, прежде чем выпускать миллионы устройств с новыми батареями.

"Лично для меня идея заряжать телефон раз в неделю звучит как мечта. У всех нас была паника, когда мы осознавали, что забыли подключить телефон ночью и просыпались с красным значком батареи", — подытожил эксперт портала.

