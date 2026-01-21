Новый смартфон realme P4 Power должен работать неделю без подзарядки: секрет в батарее

Компания Realme анонсировала выпуск 29 января нового телефона P4 Power с аккумулятором Titan емкостью 10 001 мАч.

Благодаря большой батарее устройство сможет работать без подзарядки около недели. На своем сайте компания разместила дополнительные подробности.

Разработчики уверяют, что Titan стал первым аккумулятором емкостью более 10 000 мАч, который прошел стресс-тесты военного уровня. Компания гарантирует надежную работу батареи в течение 4 лет без потери емкости более 20%, иначе обещает заменить ее бесплатно.

В смартфоне realme P4 Power он обещает:

932,6 часа работы в режиме ожидания;

185,7 часа прослушивания музыки;

21,3 часа навигации;

32,5 часа просмотра видео на YouTube;

72,3 часа звонков.

Смартфон realme P4 Power получил огромную батарею Фото: Realme

Titan имеет двухслойное покрытие для лучшего переноса энергии, кремниево-углеродный анод нового поколения и защищенный корпус для безопасности. Поддерживается проводная зарядка мощностью 80 Вт, а также обратная зарядка — 27 Вт. Интересно, что скорость зарядки каким-то образом можно ускорить, если нажимать на экран.

Сам P4 Power имеет дизайн, который Realme назвала TransView. Он имеет тройную систему камер на задней панели и будет доступен в серебристом, синем или оранжевом цветах. Интересно, что устройство на 25% легче и значительно тоньше по сравнению с повербанком такой же емкости. Он весит всего 219 г.

В мае вице-президент Realme Чейз Сюй рассказал в ролике, опубликованном в социальной сети X, о концептуальном телефоне realme GT, оснащенном аккумулятором емкостью 10 000 мАч. По словам руководителя, батарея оснащена 10%-кремниевым анодом и использует умную систему укладки компонентов, что максимизирует доступное пространство внутри телефона. Realme также поработала над системами безопасности, чтобы минимизировать вероятность раздувания аккумулятора, и улучшила защиту от падений.

До сих пор аккумуляторы емкостью 10 000 мАч можно было увидеть в телефонах таких брендов, как Oukitel и Cubot, а аккумуляторы еще большей емкости сделали телефоны таких брендов, как Energizer, популярными на технологических выставках. Однако все они значительно толще.

Недавно писали, что известно о смартфоне Realme Power. Он уже сертифицирован органом ЕЭС, поэтому должен появиться в продаже в Европе.

Недавно корейские ученые сообщили о прорыве в технологии твердотельных батарей. Новые материалы позволяют сократить производственные затраты на 90%.