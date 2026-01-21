Новий смартфон realme P4 Power має працювати тиждень без підзарядки: секрет у батареї

Компанія Realme анонсувала випуск 29 січня нового телефона P4 Power з акумулятором Titan ємністю 10 001 мАг.

Завдяки великій батареї пристрій зможе працювати без підзарядки близько тижня. На своєму сайті компанія розмістила додаткові подробиці.

Розробники запевняють, що Titan став першим акумулятором ємністю понад 10 000 мАг, який пройшов стрес-тести військового рівня. Компанія гарантує надійну роботу батареї протягом 4 років без втрати ємності понад 20%, інакше обіцяє замінити її безоплатно.

У смартфоні realme P4 Power він обіцяє:

932,6 години роботи у режимі очікування;

185,7 години прослуховування музики;

21,3 години навігації;

32,5 години перегляду відео на YouTube;

72,3 години дзвінків.

Смартфон realme P4 Power отримав величезну батарею Фото: Realme

Titan має двошарове покриття для кращого перенесення енергії, кремнієво-вуглецевий анод нового покоління та захищений корпус для безпеки. Підтримується провідна зарядка потужністю 80 Вт, а також зворотня зарядка — 27 Вт. Цікаво, що швидкість зарядки якимось чином можна пришвидшити, якщо натискати на екран.

Сам P4 Power має дизайн, який Realme назвала TransView. Він має потрійну систему камер на задній панелі та буде доступний у сріблястому, синьому або помаранчевому кольорах. Цікаво, що пристрій на 25% легший та значно тонший, порівняно з повербанком такої ж ємності. Він важить всього 219 г.

У травні віцепрезидент Realme Чейз Сюй розповів у ролику, опублікованому у соціальній мережі X, про концептуальний телефон realme GT, оснащений акумулятором ємністю 10 000 мАг. За словами керівника, батарея оснащена 10%-кремнієвим анодом та використовує розумну систему укладання компонентів, що максимізує доступний простір всередині телефону. Realme також попрацювала над системами безпеки, щоб мінімізувати ймовірність роздування акумулятора, та покращила захист від падінь.

Досі акумулятори ємністю 10 000 мАг можна було побачити в телефонах таких брендів, як Oukitel та Cubot, а акумулятори ще більшої ємності зробили телефони таких брендів, як Energizer, популярними на технологічних виставках. Однак всі вони значно товстіші.

Нещодавно писали, що відомо про смартфон Realme Power. Він вже сертифікований органом ЄЕС, тому має з'явитися у продажу у Європі.

Нещодавно корейські вчені повідомили про прорив у технології твердотілих батарей. Нові матеріали дозволяють скоротити виробничі витрати на 90%.