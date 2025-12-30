Новий бюджетний смартфон отримає потужну батарею ємністю 10 001 мАг: що відомо

Очікується, що смартфон Realme Power буде оснащений найбільшою батареєю, яка коли-небудь встановлювалася на телефони бренду Realme.

Інсайдер Digital Chat Station розкрила назву і ключові характеристики нового китайського смартфона, який з'явиться в першому кварталі 2026 року — спочатку в КНР, а потім і на світовому ринку, пише gizmochina.com.

Ключові деталі про Realme Power

Нещодавно в мережі з'явилося зображення нового телефону Realme з номером моделі RMX5107, оснащеного величезною батареєю ємністю 10 001 мАг. Хоча витік розкрив деякі деталі про смартфон, маркетингова назва телефону поки що не відома. Згідно з нещодавньою публікацією Digital Chat Station, цей пристрій, ймовірно, буде продаватися під брендом Realme Power на китайському ринку. Інсайдер додав, що гаджет важитиме близько 219 г і буде доступний у сріблястому, помаранчевому та синьому кольорах.

Відео дня

Згідно з іншими повідомленнями, очікується, що Realme Power працюватиме під управлінням новітньої ОС Realme UI 7 на базі Android 16. Хоча він може бути доступний у кількох конфігураціях, очікується, що користувачам запропонують варіант із 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Передбачається, що цей пристрій з'явиться на європейському ринку, оскільки його вже схвалено регулювальним органом ЄЕС.

Зазначимо, що в Україні смартфони китайського бренду Realme продаються за ціною від 6 500 грн. Телефони середнього цінового сегмента цієї марки можуть сягати 18 500 грн.

Раніше ми писали про те, що названо найкращий бренд Android-смартфонів 2025 року. Якщо хочете купити новий Android-смартфон, цей бренд посідає перше місце за рівнем задоволеності клієнтів.