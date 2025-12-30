Названо найкращий бренд Android-смартфонів 2025 року: чиї гаджети сподобалися людям (фото)

Якщо хочете купити новий Android-смартфон, цей бренд посідає перше місце за рівнем задоволеності клієнтів.

Багато виробників постійно борються за першість на ринку смартфонів, проте Samsung незмінно залишається лідером за обсягом поставок. Однією з причин є висока якість продукції компанії, яка часто входить до числа найкращих, а також довіра споживачів, що відображається в показниках задоволеності клієнтів, пише bgr.com.

Згідно з останнім дослідницьким звітом Американського індексу задоволеності клієнтів (ACSI), Samsung продовжує лідирувати за показниками задоволеності клієнтів серед виробників Android-смартфонів. Компанія набрала 81 бал у тестах 2025 року, обігнавши таких конкурентів, як Google, Motorola та інші. Вона також розділила перше місце з Apple серед усіх виробників смартфонів, а не лише Android. Ба більше, це вже 5-й раз поспіль, коли компанія лідирує в подібних тестах, що свідчить про високу задоволеність клієнтів смартфонами Samsung.

Люди найчастіше купують смартфони Samsung Фото: phonearena.com

Смартфони в різних цінових сегментах і форм-факторах

Компанія пропонує ретельно підібраний асортимент телефонів Android, при цьому лінійка Galaxy S25 лідирує серед смартфонів-моноблоків, а Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7 посідають провідні позиції серед складних пристроїв.

До речі про "розкладачки": компанія нещодавно анонсувала Galaxy Z Trifold, який надійде в продаж на світовому ринку в першому кварталі 2026 року. Хоча більша частина лінійки Galaxy S і Galaxy Z орієнтована на висококласні смартфони, це не означає, що компанія не пропонує більш доступні моделі.

Лінійка смартфонів середнього і бюджетного сегмента не дуже різноманітна, але все ж таки включає кілька функціональних телефонів, таких як Galaxy A56, A36, A26 і A16. На відміну від Apple, можна вибирати гаджети Samsung у різних цінових категоріях і під різні потреби.

Усі телефони південнокорейського бренду працюють на програмному забезпеченні One UI поверх Android, і компанія обіцяє випускати оновлення ОС і безпеки для більшості своїх телефонів протягом 7 років. Нарешті, що стосується цін, можна знайти телефони Samsung за ціною від 200 до 2000 доларів.

