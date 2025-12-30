Назван лучший бренд Android-смартфонов 2025 года: чьи гаджеты понравились людям (фото)

Если хотите купить новый Android-смартфон, этот бренд занимает первое место по уровню удовлетворенности клиентов.

Многие производители постоянно борются за первенство на рынке смартфонов, однако Samsung неизменно остается лидером по объему поставок. Одной из причин является высокое качество продукции компании, которая часто входит в число лучших, а также доверие потребителей, что отражается в показателях удовлетворенности клиентов, пишет bgr.com.

Согласно последнему исследовательскому отчету Американского индекса удовлетворенности клиентов (ACSI), Samsung продолжает лидировать по показателям удовлетворенности клиентов среди производителей Android-смартфонов. Компания набрала 81 балл в тестах 2025 года, обогнав таких конкурентов, как Google, Motorola и другие. Она также разделила первое место с Apple среди всех производителей смартфонов, а не только Android. Более того, это уже 5-й раз подряд, когда компания лидирует в подобных тестах, что свидетельствует о высокой удовлетворенности клиентов смартфонами Samsung.

Люди чаще всего покупают смартфоны Samsung Фото: phonearena.com

Смартфоны в разных ценовых сегментах и ​​форм-факторах

Компания предлагает тщательно подобранный ассортимент телефонов Android, при этом линейка Galaxy S25 лидирует среди смартфонов-моноблоков, а Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 занимают лидирующие позиции среди складных устройств.

Кстати о "раскладушках": компания недавно анонсировала Galaxy Z Trifold, который поступит в продажу на мировом рынке в первом квартале 2026 года. Хотя большая часть линейки Galaxy S и Galaxy Z ориентирована на высококлассные смартфоны, это не означает, что компания не предлагает более доступные модели.

Линейка смартфонов среднего и бюджетного сегмента не очень разнообразна, но все же включает несколько функциональных телефонов, таких как Galaxy A56, A36, A26 и A16. В отличие от Apple, можно выбирать гаджеты Samsung в разных ценовых категориях и под разные нужды.

Все телефоны южнокорейского бренда работают на программном обеспечении One UI поверх Android, и компания обещает выпускать обновления ОС и безопасности для большинства своих телефонов в течение 7 лет. Наконец, что касается цен, можно найти телефоны Samsung по цене от 200 до 2000 долларов.

