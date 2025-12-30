Новый бюджетный смартфон получит мощную батарею емкостью 10 001 мАч: что известно

Ожидается, что смартфон Realme Power будет оснащен самой большой батареей, когда-либо устанавливавшейся на телефоны бренда Realme.

Инсайдер Digital Chat Station раскрыла название и ключевые характеристики нового китайского смартфона, который появится в первом квартале 2026 года — сначала в КНР, а потом и на мировом рынке, пишет gizmochina.com.

Ключевые детали о Realme Power

Недавно в сети появилось изображение нового телефона Realme с номером модели RMX5107, оснащенного огромной батареей емкостью 10 001 мАч. Хотя утечка раскрыла некоторые детали о смартфоне, маркетинговое название телефона пока что не известно. Согласно недавней публикации Digital Chat Station, это устройство, вероятно, будет продаваться под брендом Realme Power на китайском рынке. Инсайдер добавил, что гаджет будет весить около 219 г и будет доступно в серебристом, оранжевом и синем цветах.

Согласно другим сообщениям, ожидается, что Realme Power будет работать под управлением новейшей ОС Realme UI 7 на базе Android 16. Хотя он может быть доступен в нескольких конфигурациях, ожидается, что пользователям предложат вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Предполагается, что это устройство появится на европейском рынке, поскольку оно уже одобрено регулирующим органом ЕЭС.

Отметим, что в Украине смартфоны китайского бренда Realme продаются по цене от 6 500 грн. Телефоны среднего ценового сегмента этой марки могут достигать 18 500 грн.

