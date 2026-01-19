Звичайні акумулятори можна буде викинути: вчені заявили про прорив в технології батарей

Дослідники з Корейського науково-дослідного інституту стандартів та науки (KRISS) представили технологію матеріалів, яка прискорює комерціалізацію повністю твердотільних акумуляторів (ASSB).

Повністю твердотільні акумулятори замінюють рідкі електроліти негорючими твердими електролітами, що повністю усуває ризик пожежі та вибуху. Нова технологія дозволяє скоротити витрати на їхнє виробництво більш ніж на 90%, йдеться в пресрелізі KRISS.

Як пояснюють дослідники, традиційні літій-іонні акумулятори залежать від легкозаймистих рідких електролітів, що робить їх потенційно небезпечними. Пожежі, спричинені такими батареями, особливо важко загасити.

Твердотільні акумулятори на основі оксидів є однією з потенційних альтернатив літій-іонній технології. Вони пропонують високу щільність енергії та повну відсутність ризиків, пов'язаних з виділенням токсичних газів.

У повністю твердотільних акумуляторах на основі оксидів як основні матеріали переважно використовуються тверді електроліти гранатового типу, що вимагають спікання при температурі понад 1000 °C. Основною проблемою під час цього процесу є випаровування літію. Для запобігання цьому зазвичай використовується метод, який значно збільшує виробничі витрати.

Своєю чергою вчені з Південної Кореї повністю розвязали цю проблему, розробивши технологію виготовлення, яка тонко покриває порошки твердих електролітів багатофункціональними сполуками на основі Li-Al-O (літій-алюміній-оксид).

Отриманий шар поверхневого покриття постачає літій під час процесу спікання, запобігаючи випаровуванню літію, і одночасно покращує міжчастинкове з'єднання завдяки ефекту паяння, тим самим ущільнюючи електролітну мембрану. В результаті команда досягла рекордно високої щільності, що перевищує 98,2%.

"Це досягнення повністю вирішує давні проблеми з матеріалами та виробництвом, які залишалися невирішеними протягом понад двох десятиліть у дослідженнях твердих електролітів гранатового типу. Очікується, що наша технологія значно прискорить комерціалізацію повністю твердотільних акумуляторів на основі оксидів", — заявив доктор Бек Син-Вук, головний науковий співробітник Групи метрології нових матеріалів у KRISS.

