Обычные аккумуляторы можно будет выбросить: ученые заявили о прорыве в технологии батарей

Исследователи из Корейского научно-исследовательского института стандартов и науки (KRISS) представили технологию материалов, которая ускоряет коммерциализацию полностью твердотельных аккумуляторов (ASSB).

Полностью твердотельные аккумуляторы заменяют жидкие электролиты негорючими твердыми электролитами, что полностью устраняет риск пожара и взрыва. Новая технология позволяет сократить затраты на их производство более чем на 90%, говорится в пресс-релизе KRISS.

Как объясняют исследователи, традиционные литий-ионные аккумуляторы зависят от легковоспламеняющихся жидких электролитов, что делает их потенциально опасными. Пожары, вызванные такими батареями, особенно трудно потушить.

Твердотельные аккумуляторы на основе оксидов являются одной из потенциальных альтернатив литий-ионной технологии. Они предлагают высокую плотность энергии и полное отсутствие рисков, связанных с выделением токсичных газов.

В полностью твердотельных аккумуляторах на основе оксидов в качестве основных материалов преимущественно используются твердые электролиты гранатового типа, требующие спекания при температуре более 1000 °C. Основной проблемой во время этого процесса является испарение лития. Для предотвращения этого обычно используется метод, который значительно увеличивает производственные затраты.

В свою очередь ученые из Южной Кореи полностью решили эту проблему, разработав технологию изготовления, которая тонко покрывает порошки твердых электролитов многофункциональными соединениями на основе Li-Al-O (литий-алюминий-оксид).

Полученный слой поверхностного покрытия поставляет литий во время процесса спекания, предотвращая испарение лития, и одновременно улучшает межчастичное соединение благодаря эффекту пайки, тем уплотняя электролитную мембрану. В результате команда достигла рекордно высокой плотности, превышающей 98,2%.

"Это достижение полностью решает давние проблемы с материалами и производством, которые оставались нерешенными в течение более двух десятилетий в исследованиях твердых электролитов гранатового типа. Ожидается, что наша технология значительно ускорит коммерциализацию полностью твердотельных аккумуляторов на основе оксидов", — заявил доктор Бек Син-Вук, главный научный сотрудник Группы метрологии новых материалов в KRISS.

