Маловідомі смартфони перевершили флагманські моделі: чим вони всіх здивували (фото)

Компанії Realme та Honor представили смартфони з потужними акумуляторами, які обіцяють працювати до тижня на одному заряді.

За ємністю акумуляторів Realme P4 Power та Honor Power 2 суттєво перевершують сучасні флагмани від Samsung, Google та Apple. Про це пише PhoneArena.

Realme P4 Power з батареєю на 10 001 мАг може забезпечити роботу телефону протягом цілого тижня. Окрім того, Realme стверджує, що цей акумулятор витримає 1650 циклів зарядки, перш ніж значно деградує.

Realme P4 Power Фото: Realme

Своєю чергою Honor Power 2 отримав ще більший акумулятор ємністю 10 080 мАг. Керівник Realme навіть поділився зображенням, на якому смартфон все ще має 3% заряду батареї нібито після 31 дня роботи.

Honor Power 2

Як зазначають у виданні, Apple, Samsung та Google наразі не випускають смартфони з такими великими акумуляторами. Причиною, ймовірно, криється у обережності компаній щодо використання нової технології.

Відео дня

Важливо

Який бюджетний смартфон обрати: експерти порівняли найкращі варіанти (фото)

Більшість сучасних флагманів досі використовують стандартні літій-іонні акумулятори. Водночас нові моделі Realme та Honor, схоже, отримали кремній-вуглецеві акумулятори, що можуть зберігати більше енергії в компактних корпусах.

Оскільки кремній-вуглецева технологія є новішою, великі компанії часто чекають, щоб побачити, наскільки надійною буде технологія протягом кількох років. Окрім того, їм потрібно зрозуміти, наскільки легко знайти потрібні матеріали, перш ніж випускати мільйони пристроїв з новими батареями.

"Особисто для мене ідея заряджати телефон раз на тиждень звучить як мрія. У всіх нас була паніка, коли ми усвідомлювали, що забули підключити телефон вночі та прокидалися з червоним значком батареї", — підсумував експерт порталу.

Нагадаємо, смартфон Vivo X300 Pro отримав найвищу оцінку під час сліпого тестування камер, обійшовши флагмани Phone, Samsung та Pixel.

Фокус також повідомляв, що Infinix представила бюджетний смартфон Note Edge, який вирізняється тонким корпусом та містким акумулятором.