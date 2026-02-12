Пустая трата денег: 5 смартфонов, которые эксперт не советует сегодня покупать (фото)

Сегодня сложно купить откровенно плохой смартфон на Android. На рынке достаточно приличных устройств на разный бюджет, однако среди них все же есть несколько неудачных вариантов.

Смартфон, который был выгодной покупкой еще несколько месяцев назад, сейчас может быть сомнительным выбором. Джо Маринг, который тестирует смартфоны уже более десяти лет, назвал 5 телефонов, которые он не советует покупать по состоянию на февраль 2026 года.

Google Pixel 9a

Пиксель 9а Фото: The Guardian

Хотя Google Pixel 9a хорошо собран, имеет отличные камеры и отличное программное обеспечение, эксперт не советует покупать его прямо сейчас. Дело в том, что Pixel 10a выйдет уже 18 февраля, после чего ожидается значительное падение в цене его предшественника.

"Не ожидается, что Pixel 10a будет существенным обновлением по сравнению с Pixel 9a, но поскольку вскоре у вас будет возможность приобрести более новую версию телефона за те же или меньшие деньги, покупать Pixel 9a сейчас просто не имеет особого смысла", — пояснил Маринг.

Samsung Galaxy S25/S25 Plus/S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Фото: Tech Advisor

По состоянию на сейчас линейка Galaxy S25, включая Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra, будет не слишком выгодной покупкой по той же причине, что и Pixel 9a. Ожидается, что флагманская серия Galaxy S26 будет анонсирована 25 февраля.

"Samsung является одной из самых щедрых компаний, когда речь идет о предложении предзаказа, и запуск S26 не должен быть исключением", — подчеркнул эксперт.

Samsung Galaxy A56 5G

Galaxy A56 Фото: sammobile.com

Среднебюджетный Galaxy A56 5G стал еще одним смартфоном, который ожидает замену в ближайшем будущем. При этом, в отличие от предыдущих моделей в списке, он не является слишком хорошим телефоном сам по себе.

Ранее обозреватели уже раскритиковали A56 за медленную производительность, тусклый дизайн и дополнительные камеры низкого качества. Между тем Galaxy A57 5G должен появиться уже совсем скоро. Согласно слухам, он получит ряд улучшений.

Учитывая, что Galaxy A56 5G в целом не является лучшей покупкой, а гораздо лучшая его версия не за горами, Маринг не советует никому покупать A56.

OnePlus 15

OnePlus 15 Фото: Wired

Несмотря на то, что OnePlus 15 вышел только недавно, эксперт утверждает, что его трудно рекомендовать для приобретения. По словам обозревателя, это устройство чрезвычайно разочаровывает, по сравнению с более старым OnePlus 13.

Как отмечает Маринг, OnePlus 15 имеет менее интересный дизайн, ухудшенное оборудование камеры, более низкое разрешение дисплея ниже, а также проблемы с перегревом. Хоть телефон предлагает большее время автономной работы и более быструю зарядку, в целом он уступает своему предшественнику.

"Если вы рассматриваете возможность приобретения OnePlus 15, вы можете сделать себе одолжение и просто купить OnePlus 13. Объективно это лучший смартфон, и благодаря частым скидкам его часто можно купить дешевле, чем новый OnePlus 15", — подытожил автор.

Motorola Moto G (2026)

Moto G Play (2026) Фото: tomsguide.com

Смартфон Moto G, выпущенный в декабре, имеет довольно неплохие характеристики на бумаге. Он получил 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, большой аккумулятор, зарядку мощностью 30 Вт и даже 3,5-мм разъем для наушников. Но в реальных условиях эта модель показала себя не очень хорошо.

Обозреватель вспомнил, что по результатам тестирования предыдущий Moto G (2025) получил всего 5/10 баллов из-за низкой производительности, слабых камер и крайне ограниченной поддержки программного обеспечения. Поскольку Moto G (2026) имеет тот же чипсет, почти идентичные камеры и такую же политику обновления программного обеспечения, сложно ожидать от него лучшей работы.

По словам Маринга, сейчас портал работает над обзором Moto G (2026), поэтому нельзя окончательно утверждать, что это плохой смартфон. Однако, учитывая опыт с Moto G (2025), эксперт не советует пока покупать более новую модель серии.

