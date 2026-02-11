Объявлена дата презентации Galaxy S26: чего ждать от новинок Samsung (фото)

Samsung официально подтвердила дату мероприятия Galaxy Unpacked 2026. Анонс смартфонов серии Galaxy S26 состоится 25 февраля. Ивент пройдет в Сан-Франциско (начало в 20:00 по Киеву) и будет транслироваться на YouTube.

Параллельно с раскрытием даты, в сеть утекли практически полные технические характеристики гаджетов, пишет PhoneArena.

Samsung уже открыла предварительную регистрацию на покупку новинок. За бронирование (которое ни к чему не обязывает) компания предлагает:

Кредит в $30 на покупку аксессуаров.

Скидку до $150 при покупке устройства.

Возможность сэкономить до $900 при сдаче старого устройства в Trade-in.

Участие в розыгрыше подарочной карты на $5000.

Galaxy S26 и S26 Plus

Базовые модели, судя по утечкам, получат процессор Samsung Exynos 2600 (для европейского рынка) и обновленный дизайн. Galaxy S26 приписывают экран 6,3 дюйма, батарею на 4300 мАч (небольшой прирост по сравнению с прошлой моделью) и зарядку 25 Вт. Начальная версия теперь стартует с 256 ГБ памяти.

Galaxy S26 Plus получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей и аккумулятор емкостью 4900 мАч с зарядкой 45 Вт.

Обе модели будут работать под управлением ОС Android 16 с оболочкой One UI 8.5. Спереди установят стекло Gorilla Glass Armor 2. Камеры останутся прежними: 50-Мп основная, 12-Мп сверхширик и 10-Мп телефото (3х зум).

Дизайн устройств серии S26, скорее всего, будет идентичен предыдущему поколению Фото: gsmarena.com

Galaxy S26 Ultra

Ultra-модель, по традиции, обзаведется характеристиками поинтереснее. Но кардинальных изменений не будет. Указываются:

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (ожидается во всем мире).

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (ожидается во всем мире). Экран: 6,9 дюйма с технологией Privacy Display, которая затемняет контент от посторонних взглядов.

6,9 дюйма с технологией Privacy Display, которая затемняет контент от посторонних взглядов. Камеры: Основной модуль на 200 МП, новый 50-Мп широкоугольный модуль, 50-Мп телефото-перископ (5х) и 10 Мп зум-камера (3х).

Основной модуль на 200 МП, новый 50-Мп широкоугольный модуль, 50-Мп телефото-перископ (5х) и 10 Мп зум-камера (3х). Зарядка: Мощность увеличена до 60 Вт.

Смартфон станет немного тоньше (7,9 мм) и легче (214 г) предшественника. Ожидается, что розничные продажи стартуют в марте 2026 года, а цены на всю линейку могут немного вырасти.

Ранее сообщалось, что десятки популярных Samsung останутся без обновлений. Samsung готовит к релизу оболочку One UI 8.5. Апдейт дебютирует вместе с линейкой флагманов Galaxy S26 уже в конце февраля. Увы, не всем предыдущим смартфонам достанутся новые функции.