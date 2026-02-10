Десятки популярных Samsung останутся без обновлений: полный список устаревших смартфонов

Samsung готовит к релизу оболочку One UI 8.5. Апдейт дебютирует вместе с линейкой флагманов Galaxy S26 уже в конце февраля. Увы, не всем предыдущим смартфонам достанутся новые функции.

Не у дел останется несколько востребованных гаджетов, включая флагманы и недорогие модели, пишет Gizmochina.

Samsung прекращает выпуск крупных обновлений Android для следующих серий:

Флагманы прошлых лет:

Вся серия Galaxy S21 (S21, S21+, S21 Ultra) и старше.

Складные смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Бюджетные серии A, M, F:

Galaxy A23, A14, A05, A05s.

Galaxy M14, M05.

Galaxy F14, F05.

Планшеты и защищенные устройства:

Galaxy Tab Active 4 Pro.

Galaxy XCover 6 Pro.

Если ваше устройство попало в этот список, оно останется на текущей версии ОС Android (скорее всего, Android 15 / One UI 7). Смартфон продолжит работать без проблем еще приличное время, но новых фишек интерфейса и свежих версий ОС ждать уже не стоит. Эксперты рекомендуют задуматься об обновлении на более современные модели с длительной поддержкой (до 7 лет).

Samsung Galaxy S21 остается на прежней версии ПО Фото: TechRadar

Что теряют пользователи

One UI 8.5 базируется на Android 16 (QPR2), что позволяет внедрить глубокие системные изменения. Те, чьи смартфоны не попали в список поддержки, лишатся ряда интересных возможностей:

Умный экран блокировки: Часы и дата теперь автоматически подстраиваются, чтобы не перекрывать лица или объекты на обоях.

Часы и дата теперь автоматически подстраиваются, чтобы не перекрывать лица или объекты на обоях. Частичная запись экрана: Возможность записывать не весь дисплей, а только выбранную область.

Возможность записывать не весь дисплей, а только выбранную область. Новый дизайн: Иконки фирменных приложений получат стильный 3D-эффект, а панель быстрых настроек станет полностью кастомизируемой.

Иконки фирменных приложений получат стильный 3D-эффект, а панель быстрых настроек станет полностью кастомизируемой. Безопасность: Система научится блокировать приложения, спамящие рекламой, и автоматически блокировать устройство при подозрительных попытках аутентификации.

Презентация Galaxy S26 с новой прошивкой, скорее всего, состоится 25 февраля.

Ранее сообщалось, что смартфоны станут намного больше в 2026 году. Мобильные гаджеты продолжат увеличиваться размерах. Согласно отчетам инсайдеров, два крупных производителя уже готовят смартфоны с диагональю экрана 7 дюймов и более.