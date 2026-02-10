Десятки популярних Samsung залишаться без оновлень: повний список застарілих смартфонів
Samsung готує до релізу оболонку One UI 8.5. Апдейт дебютує разом з лінійкою флагманів Galaxy S26 вже наприкінці лютого. На жаль, не всім попереднім смартфонам дістануться нові функції.
Не при справах залишиться кілька затребуваних гаджетів, включно з флагманами і недорогими моделями, пише Gizmochina.
Samsung припиняє випуск великих оновлень Android для наступних серій:
Флагмани минулих років:
- Уся серія Galaxy S21 (S21, S21+, S21 Ultra) і старше.
- Складні смартфони Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3.
Бюджетні серії A, M, F:
- Galaxy A23, A14, A05, A05s.
- Galaxy M14, M05.
- Галактика F14, F05.
Планшети та захищені пристрої:
- Galaxy Tab Active 4 Pro.
- Galaxy XCover 6 Pro.
Якщо ваш пристрій потрапив до цього списку, він залишиться на поточній версії ОС Android (найімовірніше, Android 15 / One UI 7). Смартфон продовжить працювати без проблем ще пристойний час, але нових фішок інтерфейсу і свіжих версій ОС чекати вже не варто. Експерти рекомендують задуматися про оновлення на більш сучасні моделі з тривалою підтримкою (до 7 років).
Що втрачають користувачі
One UI 8.5 базується на Android 16 (QPR2), що дає змогу впровадити глибокі системні зміни. Ті, чиї смартфони не потрапили до списку підтримки, позбудуться низки цікавих можливостей:
- Розумний екран блокування: Годинник і дата тепер автоматично підлаштовуються, щоб не перекривати обличчя або об'єкти на шпалерах.
- Частковий запис екрана: Можливість записувати не весь дисплей, а тільки обрану область.
- Новий дизайн: Іконки фірмових додатків отримають стильний 3D-ефект, а панель швидких налаштувань стане повністю кастомізованою.
- Безпека: Система навчиться блокувати додатки, що спамлять рекламою, і автоматично блокувати пристрій у разі підозрілих спроб аутентифікації.
Презентація Galaxy S26 з новою прошивкою, найімовірніше, відбудеться 25 лютого.
Раніше повідомлялося, що смартфони стануть набагато більшими у 2026 році. Мобільні гаджети продовжать збільшуватися розмірах. Згідно зі звітами інсайдерів, два великі виробники вже готують смартфони з діагоналлю екрана 7 дюймів і більше.