Десятки популярних Samsung залишаться без оновлень: повний список застарілих смартфонів

Samsung готує до релізу оболонку One UI 8.5. Апдейт дебютує разом з лінійкою флагманів Galaxy S26 вже наприкінці лютого. На жаль, не всім попереднім смартфонам дістануться нові функції.

Не при справах залишиться кілька затребуваних гаджетів, включно з флагманами і недорогими моделями, пише Gizmochina.

Samsung припиняє випуск великих оновлень Android для наступних серій:

Флагмани минулих років:

Уся серія Galaxy S21 (S21, S21+, S21 Ultra) і старше.

Складні смартфони Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3.

Бюджетні серії A, M, F:

Galaxy A23, A14, A05, A05s.

Galaxy M14, M05.

Галактика F14, F05.

Планшети та захищені пристрої:

Galaxy Tab Active 4 Pro.

Galaxy XCover 6 Pro.

Якщо ваш пристрій потрапив до цього списку, він залишиться на поточній версії ОС Android (найімовірніше, Android 15 / One UI 7). Смартфон продовжить працювати без проблем ще пристойний час, але нових фішок інтерфейсу і свіжих версій ОС чекати вже не варто. Експерти рекомендують задуматися про оновлення на більш сучасні моделі з тривалою підтримкою (до 7 років).

Samsung Galaxy S21 залишається на колишній версії ПЗ Фото: TechRadar

Що втрачають користувачі

One UI 8.5 базується на Android 16 (QPR2), що дає змогу впровадити глибокі системні зміни. Ті, чиї смартфони не потрапили до списку підтримки, позбудуться низки цікавих можливостей:

Розумний екран блокування: Годинник і дата тепер автоматично підлаштовуються, щоб не перекривати обличчя або об'єкти на шпалерах.

Годинник і дата тепер автоматично підлаштовуються, щоб не перекривати обличчя або об'єкти на шпалерах. Частковий запис екрана: Можливість записувати не весь дисплей, а тільки обрану область.

Можливість записувати не весь дисплей, а тільки обрану область. Новий дизайн: Іконки фірмових додатків отримають стильний 3D-ефект, а панель швидких налаштувань стане повністю кастомізованою.

Іконки фірмових додатків отримають стильний 3D-ефект, а панель швидких налаштувань стане повністю кастомізованою. Безпека: Система навчиться блокувати додатки, що спамлять рекламою, і автоматично блокувати пристрій у разі підозрілих спроб аутентифікації.

Презентація Galaxy S26 з новою прошивкою, найімовірніше, відбудеться 25 лютого.

Раніше повідомлялося, що смартфони стануть набагато більшими у 2026 році. Мобільні гаджети продовжать збільшуватися розмірах. Згідно зі звітами інсайдерів, два великі виробники вже готують смартфони з діагоналлю екрана 7 дюймів і більше.