Смартфони стануть набагато більшими: яка діагональ стане стандартом у 2026 році (фото)

Мобільні гаджети продовжать збільшуватися розмірах. Згідно зі звітами інсайдерів, два великі виробники вже готують смартфони з діагоналлю екрана 7 дюймів і більше.

Як повідомляє PhoneArena, ще нещодавно 7-дюймові пристрої належали до категорії планшетів, але скоро межа між ними і телефонами може бути стерта.

Лідери ринку вже впритул наблизилися до цієї позначки. Актуальний Samsung Galaxy S25 Ultra має екран 6,86 дюйма, а майбутній Galaxy S26 Ultra, за чутками, виросте до 6,89 дюйма. Apple з її iPhone 17 Pro Max також рухається в цьому напрямку.

Експерти впевнені: щойно хтось із китайських вендорів випустить масовий 7-дюймовий моноблок (не складаний), техногіганти на кшталт Samsung і Apple візьмуть з нього приклад.

Дисплей Galaxy S25 Ultra сягає 6,86 дюйма Фото: PhoneArena

Плюси та мінуси великих дисплеїв

Збільшення габаритів — це не лише для перегляду відео чи геймінгу. Ймовірно, головна інженерна причина стосується акумуляторів.

Масивний корпус дає змогу розмістити батарею фізично більшого розміру. Якщо об'єднати 7-дюймовий форм-фактор з новими кремній-вуглецевими акумуляторами (які вже впроваджують китайські бренди), ми можемо отримати смартфони з рекордною автономністю, про яку раніше доводилося тільки мріяти.

Побоювання експертів стосуються можливого подорожчання. Індустрія вже потерпає від кризи пам'яті, спричиненої бумом штучного інтелекту і дата-центрів. Збільшення екранів і акумуляторів може призвести до чергового стрибка цін на флагманські пристрої у 2026 році.

Раніше повідомлялося про приховану проблему кремній-вуглецевих батарей. Останнім часом виходить дедалі більше смартфонів з дуже ємними акумуляторами (6000-10 000 мАг). При цьому новинки залишаються напрочуд тонкими — все завдяки кремній-вуглецевій технології. Але Apple, Samsung і Google досі використовують старі літій-іонні АКБ, на що є підстави.