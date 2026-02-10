Смартфоны станут намного больше: какая диагональ станет стандартом в 2026 (фото)

Мобильные гаджеты продолжат увеличиваться размерах. Согласно отчетам инсайдеров, два крупных производителя уже готовят смартфоны с диагональю экрана 7 дюймов и более.

Как сообщает PhoneArena, еще недавно 7-дюймовые устройства относились к категории планшетов, но скоро грань между ними и телефонами может быть стерта.

Лидеры рынка уже вплотную приблизились к этой отметке. Актуальный Samsung Galaxy S25 Ultra имеет экран 6,86 дюйма, а будущий Galaxy S26 Ultra, по слухам, вырастет до 6,89 дюйма. Apple с ее iPhone 17 Pro Max также движется в этом направлении.

Эксперты уверены: как только кто-то из китайских вендоров выпустит массовый 7-дюймовый моноблок (не складной), техногиганты вроде Samsung и Apple последуют этому примеру.

Дисплей Galaxy S25 Ultra достигает 6,86 дюйма Фото: PhoneArena

Плюсы и минусы больших дисплеев

Увеличение габаритов — это не только для просмотра видео или гейминга. Вероятно, главная инженерная причина относится к аккумуляторам.

Массивный корпус позволяет разместить батарею физически большего размера. Если объединить 7-дюймовый форм-фактор с новыми кремний-углеродными аккумуляторами (которые уже внедряют китайские бренды), мы можем получить смартфоны с рекордной автономностью, о которой раньше приходилось только мечтать.

Опасения экспертов касаются возможного подорожания. Индустрия уже страдает от кризиса памяти, вызванного бумом искусственного интеллекта и дата-центров. Увеличение экранов и аккумуляторов может привести к очередному скачку цен на флагманские устройства в 2026 году.

Ранее сообщалось про скрытую проблему кремний-углеродных батарей. В последнее время выходит все больше смартфонов с очень емкими аккумуляторами (6000–10 000 мАч). При этом новинки остаются удивительно тонкими — все благодаря кремний-углеродной технологии. Но Apple, Samsung и Google до сих пор используют старые литий-ионные АКБ, на что есть основания.