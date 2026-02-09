Скрытая проблема кремний-углеродных батарей: почему не все бренды их используют (видео)

В последнее время выходит все больше смартфонов с очень емкими аккумуляторами (6000–10 000 мАч). При этом новинки остаются удивительно тонкими — все благодаря кремний-углеродной технологии. Но Apple, Samsung и Google до сих пор используют старые литий-ионные АКБ, на что есть основания.

Популярный техноблогер Маркес Браунли (MKBHD) провел расследование, пообщался с инженерами отрасли и выяснил, почему лидеры рынка пока что опасаются внедрять эту инновацию.

Проблема раcширения анода

Главное преимущество кремний-углеродных батарей — высокая плотность энергии. iPhone 17 Pro Max и Honor Power 2 по габаритам — весьма схожие телефоны. Только у первого емкость АКБ составляет 5000 мАч, а у второго — 10 080 мАч, вдвое больше. Это достижение впечатляет. Однако у кремния есть критический недостаток: в процессе зарядки, поглощая ионы лития, материал расширяется в объеме до 300% (в три раза).

Блогер сравнивает этот процесс с губкой, которая постоянно разбухает и сжимается. Это создает колоссальную механическую нагрузку на внутреннюю структуру аккумулятора. Чтобы сдержать негативные последствия этого явления, производители вынуждены использовать:

Измельченный в пудру кремний вместо цельного куска.

Углеродную матрицу как "амортизатор".

В некоторых случаях — стальные каркасы вокруг батареи внутри корпуса смартфона.

Honor Power 2 и iPhone 17 Pro Max Фото: YouTube

Здесь стоит вспомнить многочисленные заявления вендоров о долговечности таких элементов питания. Правда ли, что они выдерживают тысячи циклов перезарядки, сохраняя не менее 80% емкости спустя годы? Вполне возможно, что да — в идеальных условиях. Нюанс в том, что в жизни электроника сталкивается с перепадами температур, падениями, изменениями давления и влажности, и прочими испытаниями.

Так что тесты, конечно, важны, но крайне сложно учесть все переменные, с которыми гаджет может столкнуться за долгий период времени. Поэтому эксперты предупреждают: несмотря на вышеперечисленные меры безопасности, риск внутреннего растрескивания и последующего теплового разгона (самовозгорания) у новых батарей все еще выше, чем у традиционных.

Рыночные риски

Почему это не останавливает китайских производителей, но пугает Apple? Все дело в объемах производства и допустимом проценте брака.

По словам источников MKBHD, уровень брака "один случай на 250 000 устройств" считается приемлемым для новых технологий. Но для компаний масштаба Samsung или Apple, продающих десятки миллионов устройств, такая статистика может привести к сотням возгораний и повторению катастрофы уровня Galaxy Note 7. Пока технология не докажет свою надежность на длинной дистанции (годы эксплуатации), А-бренды предпочитают не рисковать.

Проблема емких аккумуляторов в смартфонах

Другая причина относится к специфике рынка США, где доминируют Apple и Samsung. Американские потребители сильно привязаны к экосистеме (тот же iMessage для них на первом месте) и редко меняют бренд только ради технических характеристик. В Азии же конкуренция строится именно вокруг "железа", поэтому компании вынуждены рисковать и внедрять инновации первыми, чтобы привлечь покупателей рекордной емкостью аккумулятора.

