Не iPhone или Samsung: 3 неожиданных смартфона, которые поразили производительностью во время тестов

В 2025 году смартфоны вышли на новый уровень производительности. В некоторых случаях Snapdragon 8 Elite Gen 5 даже превзошел чипсеты, на которых работают флагманы Apple.

Лабораторные тестирования показали, что все три самых мощных смартфона 2025 года происходят из Китая, сообщает PhoneArena.

Первое место занял RedMagic 11 Pro, набрав рекордное количество баллов в многоядерном тесте Geekbench 6. По словам экспертов, это стало возможным благодаря системе жидкостного охлаждения телефона, что позволяет Snapdragon 8 Gen 5 Elite работать быстрее и с меньшей температурой.

Важно

Второе место забрал смартфон Nubia Z80 Ultra, продемонстрировав одноядерный результат Geekbench на уровне с iPhone 17 Pro Max. При этом его показатель многоядерности значительно превзошел флагман Apple.

Третье место досталось флагману OnePlus 15, оснащенному усовершенствованной системой охлаждения с паровой камерой. Во время тестирований он также обошел последние флагманы Apple по производительности многоядерных процессоров.

Самые мощные смартфоны 2025 года Фото: PhoneArena

