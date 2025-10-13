Красивый, мощный, с батареей на 7100 мАч: чем увидит доступный флагман Nubia (фото)

Nubia готовит к выходу свой топовый смартфон Z80 Ultra. Судя по официальным изображениям и утечкам, это будет мощный камерофон с гигантской батареей, который предложит уникальный полноэкранный опыт без вырезов под "фронталку".

Вслед за анонсом игровых Red Magic 11 Pro, Nubia представит основной флагман с интересным дизайном, пишет Gizmochina.

Главная фишка Nubia Z80 Ultra — полноэкранный опыт использования. Фронтальная камера спрятана под дисплей, поэтому на нем нет никаких вырезов или "островков". Экран при этом плоский и обладает ультратонкими рамками. Сам дисплей представлен AMOLED-панелью с частотой обновления 144 Гц. Задняя панель во многом повторяет концепцию Z70 Ultra. Смартфон будет доступен в трех вариантах: черном, белом и специальной версии с узором "Звездная ночь".

Расцветки Nubia Z80 Ultra Фото: ZTE

Новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с 16 ГБ оперативной памяти обеспечит высокое быстродействие. Телефон получит ОС Android 16 из коробки. Что касается аккумулятора, по слухам, его емкость составит 7100 мАч — цифра, близкая к рекордным в сегменте Android. Будет поддерживаться быстрая зарядка мощностью 90 Вт (хотя в комплекте может идти зарядное устройство на 94,5 Вт).

На тыльной части расположится тройная камера. Основной 50-мегапиксельный сенсор выделяется уникальным 35-мм объективом. Его дополнит сверхширокоугольная камера с крупным 1/1,55-дюймовым датчиком и диафрагмой f/1.8, которая должна минимизировать искажения по краям кадра. Третий модуль — перископический телефото.

Анонс Nubia Z80 Ultra cостоится 22 октября.

