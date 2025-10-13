Красивий, потужний, з батареєю на 7100 мАг: чим побачить доступний флагман Nubia (фото)

Nubia готує до виходу свій топовий смартфон Z80 Ultra. Судячи з офіційних зображень і витоків, це буде потужний камерофон з гігантською батареєю, який запропонує унікальний повноекранний досвід без вирізів під "фронталку".

Related video

Слідом за анонсом ігрових Red Magic 11 Pro, Nubia представить основний флагман із цікавим дизайном, пише Gizmochina.

Головна фішка Nubia Z80 Ultra — повноекранний досвід використання. Фронтальна камера захована під дисплей, тому на ньому немає ніяких вирізів або "острівців". Екран при цьому плоский і має ультратонкі рамки. Сам дисплей представлений AMOLED-панеллю з частотою оновлення 144 Гц. Задня панель багато в чому повторює концепцію Z70 Ultra. Смартфон буде доступний у трьох варіантах: чорному, білому і спеціальній версії з візерунком "Зоряна ніч".

Забарвлення Nubia Z80 Ultra Фото: ZTE

Новітній процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 у парі з 16 ГБ оперативної пам'яті забезпечить високу швидкодію. Телефон отримає ОС Android 16 з коробки. Що стосується акумулятора, за чутками, його ємність становитиме 7100 мАг — цифра, близька до рекордних у сегменті Android. Підтримуватиметься швидка зарядка потужністю 90 Вт (хоча в комплекті може йти зарядний пристрій на 94,5 Вт).

На тильній частині розташується потрійна камера. Основний 50-мегапіксельний сенсор виділяється унікальним 35-мм об'єктивом. Його доповнить надширококутна камера з великим 1/1,55-дюймовим датчиком і діафрагмою f/1.8, яка повинна мінімізувати спотворення по краях кадру. Третій модуль — перископічний телефото.

Анонс Nubia Z80 Ultra відбудеться 22 жовтня.

Раніше Фокус писав, що наступний смартфон OnePlus розчарує двома особливостями. OnePlus 15, дебют якого намічений на жовтень, обіцяє задати новий стандарт для Android-флагманів у багатьох аспектах. Але все ж, згідно з витоками, компанія пішла на два спірних компроміси, які можуть розчарувати шанувальників бренду.