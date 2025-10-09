Наступний смартфон OnePlus розчарує двома особливостями: чим незадоволені експерти (фото)

OnePlus 15, дебют якого намічений на жовтень, обіцяє задати новий стандарт для Android-флагманів у багатьох аспектах. Але все ж, згідно з витоками, компанія пішла на два спірних компроміси, які можуть розчарувати шанувальників бренду.

За традицією прийдешня топова модель OnePlus запропонує максимум характеристик за більш помірну ціну порівняно з конкурентами. Але є нюанси, які варто враховувати споживачам, пише Phone Arena.

Чим розчарує OnePlus 15

За чутками, OnePlus 15 отримає екран з роздільною здатністю 1.5K замість 2K у попередника. Хоча для більшості користувачів ця різниця буде непомітною, ті, хто звик до максимальної чіткості, зможуть розгледіти пікселі. З іншого боку, рішення має позитивно позначитися на часі автономної роботи.

Крім того, схоже, що в смартфоні відмовляться від фірмового трипозиційного перемикача звукових режимів Alert Slider. Цей зручний важіль, що давав змогу наосліп перемикатися між звичайним пресетом, вібрацією і беззвучним режимом, був візитною карткою бренду протягом багатьох років.

Офіційний рендер OnePlus 15 Фото: OnePlus

Інші особливості

Незважаючи на два спірних рішення, у OnePlus 15 буде і безліч сильних сторін. Апарат оснастять акумулятором ємністю 7000 мАг (за деякими даними, навіть 7300 мАг), що значно більше, ніж у аналогів від А-брендів. У зв'язці зі швидкою дротовою зарядкою на 120 Вт і бездротовою на 50 Вт автономність буде чудовою.

За продуктивність відповідатиме новітній процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. При очікуваній стартовій ціні в $899 це буде одна з найкращих пропозицій на ринку за співвідношенням ціни та потужності. До того ж частота оновлення дисплея зросте зі 120 до 165 Гц, що дасть перевагу в найдинамічніших іграх.

Що стосується камер, OnePlus припиняє співпрацю з Hasselblad і готує власну систему обробки зображень DetailMax Engine. Вона допоможе зі створенням більш природних і реалістичних знімків, в яких акцентується поєднання якості та натуральності. Презентація OnePlus 15 у Китаї, за чутками, відбудеться 23 жовтня, а міжнародний реліз, імовірно, відбудеться на початку 2026 року.

Раніше Фокус писав, що важливе оновлення скоро запуститься на популярних смартфонах OnePlus, і дата вже відома. ОС Android 16 спочатку з'явилася на смартфонах Google Pixel, потім прийшла черга гаджетів Samsung, Motorola і Sony. Тепер вона нарешті доступна і для користувачів телефонів OnePlus.