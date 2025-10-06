Запам'ятайте дату: важливе оновлення скоро запуститься на популярних смартфонах OnePlus

Оновлення Android 16 спочатку запустилося на смартфонах Google Pixel, потім настала черга гаджетів Samsung, Motorola і Sony. Тепер воно нарешті доступне і для користувачів телефонів OnePlus.

Загалом Android 16 запускається доволі повільно, констатує androidauthority.com. Особливо якщо порівнювати його з оновленням ОС на смартфонах Apple. До того ж, не завжди зрозумілий принцип такого поширення, — наприклад, чому на телефонах Sony оновлення запустилося раніше, ніж на OnePlus (адже ті зовсім не такі популярні). Але, як би там не було, зрештою оновлення Android 16 дісталося і до OnePlus.

Компанія оголосила, що Oxygen OS 16 вийде на її смартфонах уже зовсім скоро — 16 жовтня 2025 року.

Поки що про це оновлення відомо небагато. Слоган "Intelligently Yours", очевидно, натякає на функції штучного інтелекту в телефонах бренду. До речі, нещодавно OnePlus якраз підтвердила, що ШІ-інструмент Gemini з'явиться у функції Mind Space в Oxygen OS на її флагманських смартфонах з оновленням на базі Android 16. Так що, ймовірно, це таке пряме відсилання.

Що стосується інструменту Gemini, то незабаром він зможе отримувати доступ до нотаток, статей, знімків екрана та інших даних, збережених у Mind Space, і користувачі зможуть дуже швидко знаходити інформацію, яка їх цікавить. Серед ймовірних нових опцій відзначають, наприклад, можливість створення плану поїздки без прямої і конкретної команди виклику.

