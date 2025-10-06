Запомните дату: важное обновление скоро запустится на популярных смартфонах OnePlus

Обновление Android 16 сначала запустилось на смартфонах Google Pixel, потом пришел черед гаджетов Samsung, Motorola и Sony. Теперь оно наконец-то доступно и для пользователей телефонов OnePlus.

В целом Android 16 запускается довольно медленно, констатирует androidauthority.com. Особенно если сравнивать его с обновлением ОС на смартфонах Apple. К тому же, не всегда понятен принцип такого распространения, – например, почему на телефонах Sony обновление запустилось раньше, чем на OnePlus (ведь те совсем не такие популярные). Но, как бы там ни было, в конце концов обновление Android 16 добралось и до OnePlus.

Компания объявила, что Oxygen OS 16 выйдет на ее смартфонах уже совсем скоро – 16 октября 2025 года.

Пока что об этом обновлении известно немного. Слоган "Intelligently Yours", по всей видимости, намекает на функции искусственного интеллекта в телефонах бренда. Кстати, недавно OnePlus как раз подтвердила, что ИИ-инструмент Gemini появится в функции Mind Space в Oxygen OS на ее флагманских смартфонах с обновлением на базе Android 16. Так что, вероятно, это такая прямая отсылка.

Что касается инструмента Gemini, то вскоре он сможет получать доступ к заметкам, статьям, снимкам экрана и другим данным, сохраненным в Mind Space, и пользователи смогут очень быстро находить интересующую их информацию. Среди вероятных новых опций отмечают, к примеру, возможность создания плана поездки без прямой и конкретной команды вызова.

