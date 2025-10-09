Следующий смартфон OnePlus разочарует двумя особенностями: чем недовольны эксперты (фото)

OnePlus 15, дебют которого намечен на октябрь, обещает задать новый стандарт для Android-флагманов во многих аспектах. Но все же, согласно утечкам, компания пошла на два спорных компромисса, которые могут разочаровать поклонников бренда.

По традиции грядущая топовая модель OnePlus предложит максимум характеристик за более умеренную цену в сравнении с конкурентами. Но есть нюансы, которые стоит учитывать потребителям, пишет Phone Arena.

Чем разочарует OnePlus 15

По слухам, OnePlus 15 получит экран с разрешением 1.5K вместо 2K у предшественника. Хотя для большинства пользователей эта разница будет незаметна, те, кто привык к максимальной четкости, смогут разглядеть пиксели. С другой стороны, решение должно положительно сказаться на времени автономной работы.

Кроме того, похоже, что в смартфоне откажутся от фирменного трехпозиционного переключателя звуковых режимов Alert Slider. Этот удобный рычажок, позволявший вслепую переключаться между обычным пресетом, вибрацией и беззвучным режимом, был визитной карточкой бренда на протяжении многих лет.

Официальный рендер OnePlus 15 Фото: OnePlus

Другие особенности

Несмотря на два спорных решения, у OnePlus 15 будет и множество сильных сторон. Аппарат оснастят аккумулятором емкостью 7000 мАч (по некоторым данным, даже 7300 мАч), что значительно больше, чем у аналогов от А-брендов. В связке с быстрой проводной зарядкой на 120 Вт и беспроводной на 50 Вт автономность будет отличной.

За производительность будет отвечать новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. При ожидаемой стартовой цене в $899 это будет одно из лучших предложений на рынке по соотношению цены и мощности. Вдобавок частота обновления дисплея вырастет со 120 до 165 Гц, что даст преимущество в самых динамичных играх.

Что касается камер, OnePlus прекращает сотрудничество с Hasselblad и готовит собственную систему обработки изображений DetailMax Engine. Она поможет с созданием более естественных и реалистичных снимков, в которых акцентируется сочетание качества и натуральности. Презентация OnePlus 15 в Китае, по слухам, состоится 23 октябр, а международный релиз, вероятно, пройдет в начале 2026 года.

