Смартфон среднего класса оказался не хуже флагмана: какую модель советует эксперт (фото)

Среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy S25 FE во многом не уступает таким флагманским моделям, как Galaxy S24 или Galaxy S25 Edge.

Обозреватель мобильных технологий Эндрю Груш приобрел Galaxy S25 FE для своей дочери, которая до этого использовала Galaxy S22. Эксперт протестировал новый смартфон, поделившись впечатлением в своей статье для Android Authority.

Автор решил сравнить Galaxy S25 FE со своим основным смартфоном Galaxy S24 и резервным Galaxy S25 Edge. Он отметил, что несмотря на 8 ГБ оперативной памяти и слабый процессор, все программы на Galaxy S25 FE были такими же плавными, как на Galaxy S24,

"Что касается ежедневной производительности, я обнаружил, что Galaxy S25 FE был удивительно похожим на мой новый флагман Galaxy", — отметил Груш.

Galaxy S25 FE Фото: Android Central

Эксперт также отметил приличное время автономной работы Galaxy S25 FE. По его словам, Galaxy S24 и Galaxy S25 Edge едва выдерживают более шести или семи часов работы экрана, тогда как Galaxy S25 FE без проблем работает до девяти часов.

Еще одним преимуществом Galaxy S25 Edge является больший экран. При этом уровень яркости не такой высокий, как у Galaxy S24 и Galaxy S25 Edge.

Что касается камеры, по словам обозревателя, телефон делает гораздо лучшие снимки, чем ожидалось. Стоит учитывать, что камера Galaxy S25 FE не дотягивает до уровня флагманских смартфонов Samsung, поэтому для получения хорошего снимка может понадобиться несколько попыток с разных ракурсов. Редактирование и инструменты искусственного интеллекта также могут очень помочь.

В целом эксперт положительно оценил смартфон, назвав его отличной альтернативой более дорогим флагманам. Цена Galaxy S25 FE Украине составляет от 24 785 до 32 999, в зависимости от конфигурации памяти.

"Разрыв между флагманом и средним классом меньше, чем когда-либо, и это заставляет меня задуматься, действительно ли мне нужен флагман вообще", — подчеркнул Эндрю Груш.

