Смартфон середнього класу виявився не гіршим за флагман: яку модель радить експерт (фото)

Середньобюджетний смартфон Samsung Galaxy S25 FE багато в чому не поступається таким флагманським моделям, як Galaxy S24 чи Galaxy S25 Edge.

Оглядач мобільних технологій Ендрю Груш придбав Galaxy S25 FE для своєї доньки, яка до цього використовувала Galaxy S22. Експерт протестував новий смартфон, поділившись враженням у своїй статті для Android Authority.

Автор вирішив порівняти Galaxy S25 FE зі своїм основним смартфоном Galaxy S24 та резервним Galaxy S25 Edge. Він зазначив, що попри 8 ГБ оперативної пам'яті та слабший процесор, всі програми на Galaxy S25 FE були такими ж плавними, як на Galaxy S24,

"Що стосується щоденної продуктивності, я виявив, що Galaxy S25 FE був напрочуд схожим на мій новіший флагман Galaxy", — зауважив Груш.

Galaxy S25 FE Фото: Android Central

Експерт також відзначив пристойний час автономної роботи Galaxy S25 FE. За його словами, Galaxy S24 та Galaxy S25 Edge ледве витримують більше шести чи семи годин роботи екрана, тоді як Galaxy S25 FE без проблем працює до дев'яти годин.

Ще одною перевагою Galaxy S25 Edge є більший екран. При цьому рівень яскравості не такий високий, як у Galaxy S24 та Galaxy S25 Edge.

Що стосується камери, за словами оглядача, телефон робить набагато кращі знімки, ніж очікувалось. Варто враховувати, що камера Galaxy S25 FE не дотягує до рівня флагманських смартфонів Samsung, тому для отримання хорошого знімку може знадобитись кілька спроб з різник ракурсів. Редагування та інструменти штучного інтелекту також можуть дуже допомогти.

В цілому експерт позитивно оцінив смартфон, назвавши його чудовою альтернативою дорожчим флагманам. Ціна Galaxy S25 FE Україні становить від 24 785 до 32 999, залежно від конфігурації пам’яті.

"Розрив між флагманом і середнім класом менший, ніж будь-коли, і це змушує мене задуматися, чи справді мені потрібен флагман взагалі", — наголосив Ендрю Груш.

