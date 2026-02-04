Ідеальний бюджетний смартфон: експерти порадили недооцінену модель, яка не розчарує

Недорогий смартфон Xiaomi Redmi A4 5G має хорошу камеру, пристойну продуктивність та достатньо пам'яті для повсякденного використання.

В Україні Xiaomi Redmi A4 5G коштує близько 4985 гривень. Огляд даної моделі зробили експерти порталу Mycampus Store.

За словами оглядачів, Redmi A4 5G добре працює як для бюджетного телефону. Процесор без проблем справляється зі щоденними завданнями, такими як здійснення дзвінків, надсилання повідомлень та використання Інтернету.

Смартфон отримав 8 ГБ оперативної пам'яті, тому спокійно може відтворювати кілька програм одночасно. Перемикання між програмами відбувається без великих затримок. Також є 128 ГБ вбудованої пам'яті.

"У повсякденному використанні цей телефон не розчаровує", — наголосили у виданні.

Відео дня

Дисплей Redmi A4 5G досить великий, чіткий та яскравий. Автори зазначили, що він добре відображає кольори з різних кутів.

Що стосується камери, смартфон здатен робити чудові фото при денному світлі. Xiaomi стверджує, що задня камера забезпечує результати, як у DSLR, що є суттєвою перевагою для бюджетного пристрою. Фронтальна камера також непогано підходить для селфі та відеодзвінків.

Важливо

Акумулятор ємністю 5160 мАг може забезпечити цілий день роботи при звичайному використанні. Перегляд відео, перегляд вебсторінок та здійснення дзвінків не розряджають батарею швидко.

"Цей телефон ідеально підходить для людей з обмеженим бюджетом. Якщо ви хочете спробувати 5G, не витрачаючи забагато, Redmi A4 5G — розумний вибір. Він сподобається студентам, тим, хто купує смартфон вперше, та тим, кому потрібен запасний телефон", — підсумували експерти.

Нагадаємо, техноблогер протестував найдешевший смартфон в актуальній лінійці Xiaomi — Redmi A5.

Фокус також повідомляв, що в мережі помітили новий бюджетний смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro.