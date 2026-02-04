В мережі "засвітився" новий бюджетний смартфон: що про нього відомо (фото)

Компанія Xiaomi готується впустити недорогий смартфон Redmi A7 Pro, який вже проходить перевірку на відповідність нормативним вимогам.

Xiaomi, ймовірно, пропустить серію Redmi A6. Натомість компанія вже сертифікувала бюджетний Redmi A7 Pro в Управлінні з регулювання телекомунікацій та цифрового урядування (TDRA), зазначає Notebookcheck.

Повідомляється, що Redmi A7 Pro фігурує під номером 25128RN17Y. Технічні характеристики пристрою поки не розкрито.

Важливо

"Ніхто не був готовий": ціни на популярні смартфони неочікувано злетять у 2026 році

Оскільки Redmi A5 наступного місяця відзначить свою першу річницю, експерти очікують, що Xiaomi представить нові смартфони серії Redmi A цієї весни. Але чи стосується це бюджетного Redmi A7, поки що невідомо.

"На відміну від багатьох ранніх витоків та чуток, нам вже відомі номер моделі та роздрібна назва смартфона, про який йде мова. Однак це не обов'язково означає, що пристрій заплановано на негайний реліз", — пояснили у виданні.

Відео дня

Redmi A7 Pro помітили на сайті TDRA

Нагадаємо, експерти протестували Samsung Galaxy A17, дійшовши до висновку, що це один з найкращих бюджетних смартфонів.

Фокус також повідомляв, що Motorola випустила недорогі смартфони Moto G17 та Moto G17 Power з непоганими характеристиками.