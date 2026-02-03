Найкращий недорогий смартфон Samsung: яка модель заслужила високу оцінку експертів

Пристойний смартфон не обов'язково повинен коштувати дорого. Експерти протестували Samsung Galaxy A17 і дійшли висновку, що це один з найкращих варіантів для економних користувачів.

Як пише Android Police, новинка виділяється на тлі конкурентів не продуктивністю, а балансом характеристик і довговічністю.

Samsung провела роботу над помилками, зробивши Galaxy A17 помітно тоншим і легшим за попередника. Зменшився і блок камер, який тепер несильно виступає з корпусу. Головним козирем пристрою став 6,7-дюймовий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1080p. Оглядачі називають його найкращим у категорії до 200 доларів: насичені кольори та висока чіткість змушують забути, що в руках знаходиться бюджетний гаджет.

Samsung Galaxy A17 Фото: Android Police

Апаратна частина залишилася відносно скромною: смартфон працює на чипі Exynos 1330 у зв'язці з 4 ГБ оперативної пам'яті. Цього недостатньо для важких ігор, але месенджери і соцмережі функціонують плавно. Зате програмна підтримка вражає: телефон поставляється з попередньо встановленою Android 16 і оболонкою One UI 8. Samsung обіцяє випускати оновлення системи та патчі безпеки протягом 6 років — безпрецедентний термін для цього цінового сегмента.

Відео дня

Основна камера на 50 Мп при хорошому освітленні видає знімки, що перевершують очікування від бюджетника. Допоміжні модулі (5 Мп телеоб'єктив і 2 Мп макро), на думку експертів, додані швидше для кількості, але основний сенсор відпрацьовує свою ціну на 100%. Ще однією сильною стороною стала батарея на 5000 мАг, яка забезпечує до трьох днів роботи в змішаному режимі.

Ціна Samsung Galaxy A17 в Україні: від 7999 грн

Раніше повідомлялося, що дешевий Samsung Galaxy 5-річної давності легко замінить дорогі смартфони у 2026 році. Смартфон Galaxy S21 Ultra сьогодні продається за 18 500 грн, але працює, як флагман, вартість якого втричі вища.