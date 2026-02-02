Дешевий Samsung Galaxy 5-річної давності легко замінить дорогі смартфони у 2026 році (фото)

Смартфон Galaxy S21 Ultra сьогодні продається за 18 500 грн, але працює, як флагман, вартість якого втричі вища.

На жаль, Galaxy S21 Ultra не отримає One UI 8, оскільки його було випущено до того, як Samsung почала пропонувати розширену підтримку, однак і в 2026 році цей смартфон, випущений 5 років тому, відчувається як флагман, впевнений тестувальник Стівен Радочіа з androidpolice.com.

Samsung Galaxy S21 Ultra Фото: ixbt.com

Технічні характеристики Samsung Galaxy S21 Ultra:

Процесор: Qualcomm Snapdragon 888

ОЗП: 12 ГБ, 16 ГБ

Пам'ять: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Акумулятор: 5000 мАг

Порти: USB-C

Операційна система: Android 13 і One UI

Galaxy S21 Ultra має вигляд і відчувається як флагман

Galaxy S21 Ultra має захисне скло Gorilla Glass Victus спереду та ззаду, а також алюмінієву рамку, захист від пилу та води за стандартом IP68 і преміальний дизайн.

Його 6,8-дюймовий Dynamic AMOLED QHD екран також добре себе зарекомендував у 2026 році, пише експерт. Galaxy S21 Ultra належить до того часу, коли Samsung ще не перейшла до більш природного підходу до дисплеїв своїх смартфонів. Відтоді компанія змінила курс, повернувши більше насиченості, але Galaxy S21 Ultra має яскравий дисплей. Він вигідно відрізняється від дисплеїв, які можна знайти на сучасних пристроях середнього цінового сегмента, підсумував він.

Samsung Galaxy S21 Ultra Фото: Future

One UI 7 оновила користувацький інтерфейс Galaxy S21 Ultra

Смартфон отримав One UI 7, і це повністю змінило користувацький досвід тестувальника, забезпечивши не тільки свіжу графіку, а й стабільну продуктивність.

Samsung відмінно попрацювала над оптимізацією One UI 7 для старих пристроїв, і користувачі не почуватимуться обділеними через відсутність One UI 8.

У Galaxy S21 Ultra практично відсутній Galaxy AI, але є базові функції на кшталт Circle to Search і Assist, панель Now Bar також присутня на пристрої. "Мені подобається функціональність, яку вона додає до екрана блокування, і я радий, що вона з'явилася в Galaxy S21 Ultra", — підкреслив автор.

Єдине, що стурбувало фахівця, це відсутність оновлень безпеки. Однак Android 15 підтримуватиметься протягом кількох років, тож можна розраховувати на захист від деяких вразливостей. Сервіси Google Play і Play Protect також забезпечують додаткові рівні захисту.

"Ефективність оновлень безпеки залежить від користувача, і якщо ви встановлюєте безліч програм вручну, то застарілий пристрій вам не підійде", — написав Радочіа.

Час автономної роботи Galaxy S21 Ultra не вражає

Як і слід було очікувати, час автономної роботи страждає. І незважаючи на гідний акумулятор на 5000 мАг, насилу вдається отримати від 5 до 6 год роботи екрана, що набагато гірше за роботу флагманів 2026 року.

"Це не означає, що продуктивність погана, оскільки чипсет SD888 як і раніше працює швидко. Я знаю, що є варіант на 8 ГБ, але поки у вас 12 або 16 ГБ, все буде в порядку", — пише автор.

Фотографії, зроблені на Galaxy S21 Ultra, зовсім непогані, але додаток камери "гальмує". Це проблема, яка роками переслідувала флагманські смартфони Samsung і зберігається на Galaxy S21 Ultra. Але в цілому, користувачі будуть задоволені тим, що може видати основний 108-мегапіксельний сенсор.

"Якщо вас влаштовує обмежена підтримка безпеки і невисокий час автономної роботи, немає причин міняти Galaxy S21 Ultra у 2026 році на щось інше", — підсумував експерт.

