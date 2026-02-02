Цим телефонам Xiaomi залишилося "жити" 1 місяць: перевірте, чи є ваш у списку

Став відомий повний список пристроїв Xiaomi, POCO, REDMI, в якому йдеться про оновлення терміну служби станом на лютий 2026 року.

Компанія Xiaomi продовжила термін підтримки програмного забезпечення багатьох флагманських телефонів. Це одне з найбільш довгострокових зобов'язань щодо оновлень програмного забезпечення в галузі, пише xiaomitime.com.

Низка висококласних моделей бренду отримає повний 5-річний цикл оновлень безпеки, що є рівнем підтримки, якому не може відповідати навіть Apple. Завдяки тривалому періоду підтримки користувачі отримують переваги у вигляді безпеки та оптимальної роботи своїх телефонів протягом багатьох років, що значно підвищує їхню цінність.

Redmi Pad 2 — до 2032-06-15 — 6 років 4 місяці Redmi Pad 2 4G — до 2032-06-15 — 6 років 4 місяці Redmi Note 15 Pro / Pro 5G / Pro+ 5G — до 2032-01-15 — 5 років 11 місяців Redmi Note 15 / 15 5G — до 2032-01-15 — 5 років 11 місяців POCO M8 5G / Pro 5G — до 2032-01-08 — 5 років 11 місяців POCO F8 Ultra / F8 Pro — до 2031-11-26 — 5 років 10 місяців Redmi 15C 5G — до 2031-09-30 — 5 років 8 місяців Xiaomi 15T / 15T Pro — до 2031-09-24 — 5 років 8 місяців POCO C85 / Redmi 15C — до 2031-08-28 — 5 років 7 місяців POCO M7 — до 2031-08-19 — 5 років 6 місяців POCO F7 — до 2031-06-24 — 5 років 5 місяців POCO F7 Pro / Ultra — до 27.03.2031 — 5 років 2 місяці Xiaomi Pad 7 — до 03. 2031 — 5 років 2 місяці Xiaomi 15 Ultra / 15 — до 01.03.2031 — 5 років 1 місяць Redmi Note 14 — до 01.03.2031 — 5 років 1 місяць Xiaomi 14T / 14T Pro — до 26.09.2029 — 3 роки 8 місяців Redmi 15 — до 22.09.2029 — 3 роки 8 місяців Redmi Pad 2 Pro / Pro 5G — до 2029-09-22 — 3 роки 8 місяців POCO Pad M1 — до 2029-09-22 — 3 роки 8 місяців Redmi 15 5G — до 2029-08-01 — 3 роки 6 місяців Xiaomi MIX Flip — до 2029-07-18 — 3 роки 5 місяців REDMI A5 — до 2029-04-30 — 3 роки 3 місяці Xiaomi Pad 7 Pro — до березня 2029 — 3 роки 1 місяць Xiaomi 14 Ultra — до 2029-03-15 — 3 роки 1 місяць Xiaomi 14 — до 2029-02-25 — 3 роки 1 місяць POCO M7 Pro 5G — до 2029-01-09 — 2 роки 11 місяців Xiaomi 13T / 13T Pro — до 2028-10-04 — 2 роки 8 місяців Redmi 14C / POCO C75 — до 2028-09-26 — 2 роки 8 місяців Xiaomi 13 Ultra — до 2028-06-12 — 2 роки 4 місяці Xiaomi 13 / 13 Pro — до 2028-03-08 — 2 роки 1 місяць Серія Redmi Note 13 — до 2028-01-15 — 1 рік 11 місяців Redmi 12 — до 2027-06-16 — 1 рік 4 місяці Xiaomi 13 Lite — до 2027-03-02 — 1 рік 1 місяць Xiaomi 12T / 12T Pro — до 2026-10-13 — 8 місяців Redmi Note 12 5G — до 2026-03-23 — 1 місяць Xiaomi 12 / 12 Pro — до 2026-03-17 — 1 місяць Redmi 12C — до 10.03.2026 — 1 місяць

Як підтримувати пристрої Xiaomi в актуальному стані

Щоб переконатися, що ваш смартфон або планшет оновлений до всіх нових функцій і останніх виправлень безпеки, потрібно відкрити додаток MemeOS Enhancer або завантажити його в Play Store. Утиліта надасть доступ до функцій Xiaomi, які не є загальнодоступними, оновлень системних застосунків і до екранів оновлень.

