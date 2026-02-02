Этим телефонам Xiaomi осталось "жить" 1 месяц: проверьте, есть ли ваш в списке

Стал известен полный список устройств Xiaomi, POCO, REDMI, в котором идет речь об обновлении срока службы по состоянию на февраль 2026 года.

Компания Xiaomi продлила срок поддержки программного обеспечения многих флагманских телефонов. Это одно из самых долгосрочных обязательств по обновлениям программного обеспечения в отрасли, пишет xiaomitime.com.

Ряд высококлассных моделей бренда получит полный 5-летний цикл обновлений безопасности, что является уровнем поддержки, которому не может соответствовать даже Apple. Благодаря длительному периоду поддержки пользователи получают преимущества в виде безопасности и оптимальной работы своих телефонов в течение многих лет, что значительно повышает их ценность.

Redmi Pad 2 — до 2032-06-15 — 6 лет 4 месяца Redmi Pad 2 4G — до 2032-06-15 — 6 лет 4 месяца Redmi Note 15 Pro / Pro 5G / Pro+ 5G — до 2032-01-15 — 5 лет 11 месяцев Redmi Note 15 / 15 5G — до 2032-01-15 — 5 лет 11 месяцев POCO M8 5G / Pro 5G — до 2032-01-08 — 5 лет 11 месяцев POCO F8 Ultra / F8 Pro — до 2031-11-26 — 5 лет 10 месяцев Redmi 15C 5G — до 2031-09-30 — 5 лет 8 месяцев Xiaomi 15T / 15T Pro — до 2031-09-24 — 5 лет 8 месяцев POCO C85 / Redmi 15C — до 2031-08-28 — 5 лет 7 месяцев POCO M7 — до 2031-08-19 — 5 лет 6 месяцев POCO F7 — до 2031-06-24 — 5 лет 5 месяцев POCO F7 Pro / Ultra — до 27.03.2031 — 5 лет 2 месяца Xiaomi Pad 7 — до 03. 2031 — 5 лет 2 месяца Xiaomi 15 Ultra / 15 — до 01.03.2031 — 5 лет 1 месяц Redmi Note 14 — до 01.03.2031 — 5 лет 1 месяц Xiaomi 14T / 14T Pro — до 26.09.2029 — 3 года 8 месяцев Redmi 15 — до 22.09.2029 — 3 года 8 месяцев Redmi Pad 2 Pro / Pro 5G — до 2029-09-22 — 3 года 8 месяцев POCO Pad M1 — до 2029-09-22 — 3 года 8 месяцев Redmi 15 5G — до 2029-08-01 — 3 года 6 месяцев Xiaomi MIX Flip — до 2029-07-18 — 3 года 5 месяцев REDMI A5 — до 2029-04-30 — 3 года 3 месяца Xiaomi Pad 7 Pro — до марта 2029 — 3 года 1 месяц Xiaomi 14 Ultra — до 2029-03-15 — 3 года 1 месяц Xiaomi 14 — до 2029-02-25 — 3 года 1 месяц POCO M7 Pro 5G — до 2029-01-09 — 2 года 11 месяцев Xiaomi 13T / 13T Pro — до 2028-10-04 — 2 года 8 месяцев Redmi 14C / POCO C75 — до 2028-09-26 — 2 года 8 месяцев Xiaomi 13 Ultra — до 2028-06-12 — 2 года 4 месяца Xiaomi 13 / 13 Pro — до 2028-03-08 — 2 года 1 месяц Серия Redmi Note 13 — до 2028-01-15 — 1 год 11 месяцев Redmi 12 — до 2027-06-16 — 1 год 4 месяца Xiaomi 13 Lite — до 2027-03-02 — 1 год 1 месяц Xiaomi 12T / 12T Pro — до 2026-10-13 — 8 месяцев Redmi Note 12 5G — до 2026-03-23 — 1 месяц Xiaomi 12 / 12 Pro — до 2026-03-17 — 1 месяц Redmi 12C — до 10.03.2026 — 1 месяц

Как поддерживать устройства Xiaomi в актуальном состоянии

Чтобы убедиться, что ваш смартфон или планшет обновлен до всех новых функций и последних исправлений безопасности, нужно открыть приложение MemeOS Enhancer или скачать его в Play Store. Утилита предоставит доступ к функциям Xiaomi, которые не являются общедоступными, обновлениям системных приложений и к экранам обновлений.

Відео дня

Ранее мы писали, что недорогой смартфон 2023 года оказался лучше Samsung Galaxy S26 Ultra. Samsung Galaxy S23 Ultra можно купить примерно за ту же цену, что и телефон среднего класса. Специалист рассказал, чем он хорош и как сэкономить 1000 долларов на флагманском телефоне.