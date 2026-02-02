Дешевый Samsung Galaxy 5-летней давности легко заменит дорогие смартфоны в 2026 году (фото)

Смартфон Galaxy S21 Ultra сегодня продается за 18 500 грн, но работает, как флагман, стоимость которого в три раза выше.

К сожалению, Galaxy S21 Ultra не получит One UI 8, поскольку он был выпущен до того, как Samsung начала предлагать расширенную поддержку, однако и в 2026 году этот смартфон, выпущенный 5 лет назад, ощущается как флагман, уверен тестировщик Стивен Радочиа из androidpolice.com.

Samsung Galaxy S21 Ultra Фото: ixbt.com

Технические характеристики Samsung Galaxy S21 Ultra:

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888

ОЗУ: 12 ГБ, 16 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Аккумулятор: 5000 мАч

Порты: USB-C

Операционная система: Android 13 и One UI

Galaxy S21 Ultra выглядит и ощущается как флагман

Galaxy S21 Ultra имеет защитное стекло Gorilla Glass Victus спереди и сзади, а также алюминиевую рамку, защиту от пыли и воды по стандарту IP68 и премиальный дизайн.

Его 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED QHD экран также хорошо себя зарекомендовал в 2026 году, пишет эксперт. Galaxy S21 Ultra относится к тому времени, когда Samsung еще не перешла к более естественному подходу к дисплеям своих смартфонов. С тех пор компания изменила курс, вернув больше насыщенности, но Galaxy S21 Ultra обладает ярким дисплеем. Он выгодно отличается от дисплеев, которые можно найти на современных устройствах среднего ценового сегмента, заключил он.

Samsung Galaxy S21 Ultra Фото: Future

One UI 7 обновила пользовательский интерфейс Galaxy S21 Ultra

Смартфон получил One UI 7, и это полностью изменило пользовательский опыт тестировщика, обеспечив не только свежую графику, но и стабильную производительность.

Samsung отлично поработала над оптимизацией One UI 7 для старых устройств, и пользователи не будут чувствовать себя обделенным из-за отсутствия One UI 8.

У Galaxy S21 Ultra практически отсутствует Galaxy AI, но есть базовые функции вроде Circle to Search и Assist, панель Now Bar также присутствует на устройстве. "Мне нравится функциональность, которую она добавляет к экрану блокировки, и я рад, что она появилась в Galaxy S21 Ultra", — подчеркнул автор.

Единственное, что обеспокоило специалиста, это отсутствии обновлений безопасности. Однако Android 15 будет поддерживаться в течение нескольких лет, так что можно рассчитывать на защиту от некоторых уязвимостей. Сервисы Google Play и Play Protect также обеспечивают дополнительные уровни защиты.

"Эффективность обновлений безопасности зависит от пользователя, и если вы устанавливаете множество программ вручную, то устаревшее устройство вам не подойдет", — написал Радочиа.

Время автономной работы Galaxy S21 Ultra не впечатляет

Как и следовало ожидать, время автономной работы страдает. И несмотря на достойный аккумулятор на 5000 мАч, с трудом удается получить от 5 до 6 ч работы экрана, что намного хуже работы флагманов 2026 года.

"Это не значит, что производительность плохая, поскольку чипсет SD888 по-прежнему работает быстро. Я знаю, что есть вариант на 8 ГБ, но пока у вас 12 или 16 ГБ, все будет в порядке", — пишет автор.

Фотографии, сделанные на Galaxy S21 Ultra, вовсе неплохи, но приложение камеры "тормозит". Это проблема, которая годами преследовала флагманские смартфоны Samsung и сохраняется на Galaxy S21 Ultra. Но в целом, пользователи будут довольны тем, что может выдать основной 108-мегапиксельный сенсор.

"Если вас устраивает ограниченная поддержка безопасности и невысокое время автономной работы, нет причин менять Galaxy S21 Ultra в 2026 году на что-то другое", — заключил эксперт.

