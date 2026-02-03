Лучший недорогой смартфон Samsung: какая модель заслужила высокую оценку экспертов

Приличный смартфон не обязательно должен стоить дорого. Эксперты протестировали Samsung Galaxy A17 и пришли к выводу, что это один из лучших вариантов для экономных пользователей.

Как пишет Android Police, новинка выделяется на фоне конкурентов не производительностью, а балансом характеристик и долговечностью.

Samsung провела работу над ошибками, сделав Galaxy A17 заметно тоньше и легче предшественника. Уменьшился и блок камер, который теперь несильно выступает из корпуса. Главным козырем устройства стал 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1080p. Обозреватели называют его лучшим в категории до 200 долларов: насыщенные цвета и высокая четкость заставляют забыть, что в руках находится бюджетный гаджет.

Samsung Galaxy A17 Фото: Android Police

Аппаратная часть осталась относительно скромной: смартфон работает на чипе Exynos 1330 в связке с 4 ГБ оперативной памяти. Этого недостаточно для тяжелых игр, но мессенджеры и соцсети функционируют плавно. Зато программная поддержка впечатляет: телефон поставляется с предустановленной Android 16 и оболочкой One UI 8. Samsung обещает выпускать обновления системы и патчи безопасности в течение 6 лет — беспрецедентный срок для этого ценового сегмента.

Основная камера на 50 Мп при хорошем освещении выдает снимки, превосходящие ожидания от бюджетника. Вспомогательные модули (5 Мп телеобъектив и 2 Мп макро), по мнению экспертов, добавлены скорее для количества, но основной сенсор отрабатывает свою цену на 100%. Еще одной сильной стороной стала батарея на 5000 мАч, которая обеспечивает до трех дней работы в смешанном режиме.

Цена Samsung Galaxy A17 в Украине: от 7999 грн

Ранее сообщалось, что дешевый Samsung Galaxy 5-летней давности легко заменит дорогие смартфоны в 2026 году. Смартфон Galaxy S21 Ultra сегодня продается за 18 500 грн, но работает, как флагман, стоимость которого в три раза выше.