Найдешевший телефон Xiaomi здивував експерта: чи варто купувати Redmi A5 (відео)

Техноблогер протестував найдешевший смартфон в актуальній лінійці Xiaomi — Redmi A5. Гаджет викликав у оглядача змішані почуття: від відрази до маркетингових хитрощів до щирого здивування швидкістю роботи.

Резюмуємо головні висновки з огляду новинки від Snowball.

Дизайн і екран

Перше, що впадає в око — величезний блок камер, який намагається наслідувати iPhone 16. Однак це лише декорація: реальні сенсори крихітні, а величезні лінзи слугують для надання візуальної солідності. Корпус виконано з дешевого пластику. Окремої критики удостоївся вібромотор: тактильна віддача настільки груба і гучна, що експерт одразу її вимкнув.

Redmi A5 отримав великий 6,88-дюймовий IPS-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, що нетипово для ультрабюджетника. Однак на практиці плавність картинки затьмарюється помітним шлейфом і низькою чіткістю: роздільна здатність 720p на такій діагоналі робить пікселі видимими неозброєним оком. А процесор насилу справляється з відтворенням заявленої частоти.

Цікавою особливістю стала функція Wet Touch ("Мокрий дотик"). Блогер протестував її під струменем води, і екран справді зберіг чуйність навіть у разі потрапляння крапель на нього. Щоправда, сам смартфон не має офіційного вологозахисту, тому такі прецеденти можуть бути небезпечними.

Xiaomi Redmi A5 Фото: allo.ua

Камери

32-мегапіксельна основна камера виявилася повним розчаруванням. Знімки виходять мильними і з поганою деталізацією, а другий модуль просто декоративний і не несе ніякого корисного навантаження. Нічний режим працює повільно і видає посередній результат. Єдиним бонусом стала 8-мегапіксельна фронталка: селфі виходять напрочуд чіткими.

Швидкодія

Несподіваним відкриттям стала швидкість роботи. Завдяки полегшеній системі Android 15 Go Edition смартфон працює відносно спритно і практично не лагає в базових завданнях, незважаючи на процесор Unisoc T7250. Блогер зазначив, що інтерфейс відчувається навіть чуйнішим, ніж у Samsung Galaxy A16, який коштує набагато дорожче.

До слова, для телефону заявлено два номерні апдейти ОС у майбутньому, що стане в нагоді для підтримки актуальності. Втім, з коробки на користувача чекає чимало встановлених утиліт, включно з радіо, що натякає на цільову аудиторію старшого віку.

Вердикт

Snowball вважає, що Redmi A5 не вартий купівлі, і краще пошукати на вторинному ринку який-небудь старий флагман або середняк у хорошому стані. Не можна сказати, що пристроєм неможливо користуватися — для невибагливих людей з обмеженим бюджетом Redmi A5 буде стерпно справлятися з базовими завданнями на кшталт месенджерів і дзвінків. Просто варто враховувати всі компроміси, включно з камерами і, найімовірніше, не найтривалішим терміном експлуатації.

Ціна Xiaomi Redmi A5 4/128 ГБ в Україні: 4299 грн.

Ціна Xiaomi Redmi A5 4/128 ГБ в Україні: 4299 грн.