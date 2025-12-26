Самый дешевый телефон Xiaomi удивил эксперта: стоит ли покупать Redmi A5 (видео)
Техноблогер протестировал самый недорогой смартфон в актуальной линейке Xiaomi — Redmi A5. Гаджет вызвал у обозревателя смешанные чувства: от отвращения к маркетинговым уловкам до искреннего удивления скоростью работы.
Резюмируем главные выводы из обзора новинки от Snowball.
Дизайн и экран
Первое, что бросается в глаза — огромный блок камер, который пытается подражать iPhone 16. Однако это лишь декорация: реальные сенсоры крошечные, а огромные линзы служат для придания визуальной солидности. Корпус выполнен из дешевого пластика. Отдельной критики удостоился вибромотор: тактильная отдача настолько грубая и громкая, что эксперт сразу ее отключил.
Redmi A5 получил крупный 6,88-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц, что нетипично для ультрабюджетника. Однако на практике плавность картинки омрачается заметным шлейфом и низкой четкостью: разрешение 720p на такой диагонали делает пиксели видимыми невооруженным глазом. А процессор с трудом справляется с отрисовкой заявленной частоты.
Интересной особенностью стала функция Wet Touch ("Мокрое касание"). Блогер протестировал ее под струей воды, и экран действительно сохранил отзывчивость даже при попадании капель на него. Правда, сам смартфон не имеет официальной влагозащиты, поэтому такие прецеденты могут быть опасны.
Камеры
32-мегапиксельная основная камера оказалась полным разочарованием. Снимки получаются мыльными и с плохой детализацией, а второй модуль просто декоративный и не несет никакой полезной нагрузки. Ночной режим работает медленно и выдает посредственный результат. Единственным бонусом стала 8-мегапиксельная фронталка: селфи получаются на удивление четкими.
Быстродействие
Неожиданным открытием стала скорость работы. Благодаря облегченной системе Android 15 Go Edition смартфон работает относительно шустро и практически не лагает в базовых задачах, несмотря на процессор Unisoc T7250. Блогер отметил, что интерфейс ощущается даже отзывчивее, чем у Samsung Galaxy A16, который стоит намного дороже.
К слову, для телефона заявлены два номерных апдейта ОС в будущем, что пригодится для поддержания актуальности. Впрочем, из коробки пользователя ждет немало предустановленных утилит, включая радио, намекающее на целевую аудиторию старшего возраста.
Вердикт
Snowball считает, что Redmi A5 не стоит покупки, и лучше поискать на вторичном рынке какой-нибудь старый флагман или середняк в хорошем состоянии. Нельзя сказать, что устройством невозможно пользоваться — для неприхотливых людей с ограниченным бюджетом Redmi A5 будет сносно справляться с самыми базовыми задачами по типу мессенджеров и звонков. Просто стоит учитывать все компромиссы, включая камеры и, скорее всего, не самый длительный срок эксплуатации.
- Цена Xiaomi Redmi A5 4/128 ГБ в Украине: 4299 грн.
Ранее сообщалось, какую бюджетную модель Xiaomi советуют эксперты. Популярный представитель недорогой линейки Poco заслуженно отметился хорошими отзывами в 2025 году. Несмотря на ранний релиз в этом году, телефон сохранил отличное соотношение цены и качества.