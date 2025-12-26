Самый дешевый телефон Xiaomi удивил эксперта: стоит ли покупать Redmi A5 (видео)

Техноблогер протестировал самый недорогой смартфон в актуальной линейке Xiaomi — Redmi A5. Гаджет вызвал у обозревателя смешанные чувства: от отвращения к маркетинговым уловкам до искреннего удивления скоростью работы.

Резюмируем главные выводы из обзора новинки от Snowball.

Дизайн и экран

Первое, что бросается в глаза — огромный блок камер, который пытается подражать iPhone 16. Однако это лишь декорация: реальные сенсоры крошечные, а огромные линзы служат для придания визуальной солидности. Корпус выполнен из дешевого пластика. Отдельной критики удостоился вибромотор: тактильная отдача настолько грубая и громкая, что эксперт сразу ее отключил.

Redmi A5 получил крупный 6,88-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц, что нетипично для ультрабюджетника. Однако на практике плавность картинки омрачается заметным шлейфом и низкой четкостью: разрешение 720p на такой диагонали делает пиксели видимыми невооруженным глазом. А процессор с трудом справляется с отрисовкой заявленной частоты.

Интересной особенностью стала функция Wet Touch ("Мокрое касание"). Блогер протестировал ее под струей воды, и экран действительно сохранил отзывчивость даже при попадании капель на него. Правда, сам смартфон не имеет официальной влагозащиты, поэтому такие прецеденты могут быть опасны.

Xiaomi Redmi A5 Фото: allo.ua

Камеры

32-мегапиксельная основная камера оказалась полным разочарованием. Снимки получаются мыльными и с плохой детализацией, а второй модуль просто декоративный и не несет никакой полезной нагрузки. Ночной режим работает медленно и выдает посредственный результат. Единственным бонусом стала 8-мегапиксельная фронталка: селфи получаются на удивление четкими.

Быстродействие

Неожиданным открытием стала скорость работы. Благодаря облегченной системе Android 15 Go Edition смартфон работает относительно шустро и практически не лагает в базовых задачах, несмотря на процессор Unisoc T7250. Блогер отметил, что интерфейс ощущается даже отзывчивее, чем у Samsung Galaxy A16, который стоит намного дороже.

К слову, для телефона заявлены два номерных апдейта ОС в будущем, что пригодится для поддержания актуальности. Впрочем, из коробки пользователя ждет немало предустановленных утилит, включая радио, намекающее на целевую аудиторию старшего возраста.

Вердикт

Snowball считает, что Redmi A5 не стоит покупки, и лучше поискать на вторичном рынке какой-нибудь старый флагман или середняк в хорошем состоянии. Нельзя сказать, что устройством невозможно пользоваться — для неприхотливых людей с ограниченным бюджетом Redmi A5 будет сносно справляться с самыми базовыми задачами по типу мессенджеров и звонков. Просто стоит учитывать все компромиссы, включая камеры и, скорее всего, не самый длительный срок эксплуатации.

Цена Xiaomi Redmi A5 4/128 ГБ в Украине: 4299 грн.

