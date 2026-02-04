В сети "засветился" новый бюджетный смартфон: что о нем известно (фото)

Компания Xiaomi готовится впустить недорогой смартфон Redmi A7 Pro, который уже проходит проверку на соответствие нормативным требованиям.

Xiaomi, вероятно, пропустит серию Redmi A6. Зато компания уже сертифицировала бюджетный Redmi A7 Pro в Управлении по регулированию телекоммуникаций и цифрового управления (TDRA), отмечает Notebookcheck.

Сообщается, что Redmi A7 Pro фигурирует под номером 25128RN17Y. Технические характеристики устройства пока не раскрыты.

Важно

"Никто не был готов": цены на популярные смартфоны неожиданно взлетят в 2026 году

Поскольку Redmi A5 в следующем месяце отметит свою первую годовщину, эксперты ожидают, что Xiaomi представит новые смартфоны серии Redmi A этой весной. Но касается ли это бюджетного Redmi A7, пока неизвестно.

"В отличие от многих ранних утечек и слухов, нам уже известны номер модели и розничное название смартфона, о котором идет речь. Однако это не обязательно означает, что устройство запланировано на немедленный релиз", — пояснили в издании.

Відео дня

Redmi A7 Pro заметили на сайте TDRA

Напомним, эксперты протестировали Samsung Galaxy A17, придя к выводу, что это один из лучших бюджетных смартфонов.

Фокус также сообщал, что Motorola выпустила недорогие смартфоны Moto G17 и Moto G17 Power с неплохими характеристиками.