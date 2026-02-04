Идеальный бюджетный смартфон: эксперты посоветовали недооцененную модель, которая не разочарует

Недорогой смартфон Xiaomi Redmi A4 5G имеет хорошую камеру, приличную производительность и достаточно памяти для повседневного использования.

В Украине Xiaomi Redmi A4 5G стоит около 4985 гривен. Обзор данной модели сделали эксперты портала Mycampus Store.

По словам обозревателей, Redmi A4 5G хорошо работает как для бюджетного телефона. Процессор без проблем справляется с ежедневными задачами, такими как совершение звонков, отправка сообщений и использование Интернета.

Смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти, поэтому спокойно может воспроизводить несколько программ одновременно. Переключение между программами происходит без больших задержек. Также есть 128 ГБ встроенной памяти.

"В повседневном использовании этот телефон не разочаровывает", — отметили в издании.

Дисплей Redmi A4 5G достаточно большой, четкий и яркий. Авторы отметили, что он хорошо отображает цвета с разных углов.

Что касается камеры, смартфон способен делать отличные фото при дневном свете. Xiaomi утверждает, что задняя камера обеспечивает результаты, как в DSLR, что является существенным преимуществом для бюджетного устройства. Фронтальная камера также неплохо подходит для селфи и видеозвонков.

Аккумулятор емкостью 5160 мАч может обеспечить целый день работы при обычном использовании. Просмотр видео, просмотр веб-страниц и совершение звонков не разряжают батарею быстро.

"Этот телефон идеально подходит для людей с ограниченным бюджетом. Если вы хотите попробовать 5G, не тратя много, Redmi A4 5G — разумный выбор. Он понравится студентам, тем, кто покупает смартфон впервые, и тем, кому нужен запасной телефон", — подытожили эксперты.

Напомним, техно-блогер протестировал самый дешевый смартфон в актуальной линейке Xiaomi — Redmi A5.

Фокус также сообщал, что в сети заметили новый бюджетный смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro.