Самый мощный смартфон 2026 года с батареей 7400 мАч: представлен iQOO 15 Ultra (фото)

iQOO 15 Ultra позиционируется как ультимативное решение для геймеров, с мощным чипом, активной системой охлаждения и огромным аккумулятором в тонком корпусе.

Как сообщает Gizmochina, смартфон установил новый стандарт производительности в мире Android, набрав в бенчмарке AnTuTu целых 4,51 миллиона баллов.

Внутри установлен 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Используются графический ускоритель Adreno 840, оперативная память LPDDR5X Ultra Pro и накопитель UFS 4.1. За обработку графики также отвечает фирменный чип Q3, обеспечивающий трассировку лучей и апскейлинг картинки до 2K в реальном времени.

Игровые триггеры на гранях iQOO 15 Ultra Фото: iQOO

Инженеры внедрили активную систему охлаждения Ice Dome. Она включает в себя физический вентилятор с 59 лопастями и крупную испарительную камеру площадью 8000 мм² для отвода тепла.

iQOO 15 Ultra получил плоский 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung M14 с разрешением 2K (3168×1440) и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость достигает 8000 нит. Экран поддерживает частоту опроса сенсора до 4000 Гц, что важно для киберспорта.

Для управления в играх предусмотрены чувствительные к давлению триггеры на торце корпуса. Эффект погружения усиливают мощный вибромотор и стереодинамики.

Одной из главных особенностей стала одноэлементная батарея Blue Ocean емкостью 7400 мАч. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку на 100 Вт и беспроводную на 40 Вт.

Несмотря на игровой статус, камеры здесь флагманского уровня:

Основной модуль: 50 Мп (Sony IMX921) с оптической стабилизацией.

Перископический телевик: 50 Мп (Sony IMX882) с 3-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом.

Сверхширокоугольный объектив: 50 Мп с углом обзора 107°.

IQOO 15 Ultra Фото: iQOO

Смартфон защищен по стандартам IP68/IP69 и доступен в двух цветах: серебристом (2049) и черном (2077). Продажи стартуют 10 февраля 2026 года.

Цены в Китае:

16/256 ГБ — 5699 юаней (~$798)

16/512 ГБ — 5999 юаней (~$840)

16 ГБ / 1 ТБ — 6999 юаней (~$980)

24 ГБ / 1 ТБ — 7699 юаней (~$1078)

