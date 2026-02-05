Найпотужніший смартфон 2026 року з батареєю 7400 мАг: представлено iQOO 15 Ultra (фото)

iQOO 15 Ultra позиціонується як ультимативне рішення для геймерів, з потужним чипом, активною системою охолодження і величезним акумулятором у тонкому корпусі.

Як повідомляє Gizmochina, смартфон встановив новий стандарт продуктивності у світі Android, набравши в бенчмарку AnTuTu цілих 4,51 мільйона балів.

Усередині встановлено 3-нанометровий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Використовуються графічний прискорювач Adreno 840, оперативна пам'ять LPDDR5X Ultra Pro і накопичувач UFS 4.1. За обробку графіки також відповідає фірмовий чип Q3, що забезпечує трасування променів і апскейлінг картинки до 2K у реальному часі.

Ігрові тригери на гранях iQOO 15 Ultra Фото: iQOO

Інженери впровадили активну систему охолодження Ice Dome. Вона містить фізичний вентилятор із 59 лопатями і велику випарну камеру площею 8000 мм² для відведення тепла.

iQOO 15 Ultra отримав плоский 6,85-дюймовий AMOLED-дисплей Samsung M14 з роздільною здатністю 2K (3168×1440) і частотою оновлення 144 Гц. Пікова яскравість досягає 8000 ніт. Екран підтримує частоту опитування сенсора до 4000 Гц, що важливо для кіберспорту.

Для управління в іграх передбачено чутливі до тиску тригери на торці корпусу. Ефект занурення підсилюють потужний вібромотор і стереодинаміки.

Однією з головних особливостей стала одноелементна батарея Blue Ocean ємністю 7400 мАг. Смартфон підтримує швидку дротову зарядку на 100 Вт і бездротову на 40 Вт.

Незважаючи на ігровий статус, камери тут флагманського рівня:

Основний модуль: 50 Мп (Sony IMX921) з оптичною стабілізацією.

Перископічний телевік: 50 Мп (Sony IMX882) з 3-кратним оптичним і 100-кратним цифровим зумом.

Надширококутний об'єктив: 50 Мп із кутом огляду 107°.

IQOO 15 Ultra Фото: iQOO

Смартфон захищений за стандартами IP68/IP69 і доступний у двох кольорах: сріблястому (2049) і чорному (2077). Продажі стартують 10 лютого 2026 року.

Ціни в Китаї:

16/256 ГБ — 5699 юанів (~$798)

16/512 ГБ — 5999 юанів (~$840)

16 ГБ / 1 ТБ — 6999 юанів (~$980)

24 ГБ / 1 ТБ — 7699 юанів (~$1078)

