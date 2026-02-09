Не iPhone чи Samsung: 3 неочікувані смартфони, які вразили продуктивністю під час тестів

У 2025 році смартфони вийшли на новий рівень продуктивності. У деяких випадках Snapdragon 8 Elite Gen 5 навіть перевершив чипсети, на яких працюють флагмани Apple.

Лабораторні тестування показали, що всі три найпотужніші смартфони 2025 року походять з Китаю, повідомляє PhoneArena.

Перше місце посів RedMagic 11 Pro, набравши рекордну кількість балів у багатоядерному тесті Geekbench 6. За словами експертів, це стало можливим завдяки системі рідинного охолодження телефону, що дозволяє Snapdragon 8 Gen 5 Elite працювати швидше та з меншою температурою.

Друге місце забрав смартфон Nubia Z80 Ultra, продемонструвавши одноядерний результат Geekbench на рівні з iPhone 17 Pro Max. При цьому його показник багатоядерності значно перевершив флагман Apple.

Третє місце дісталося флагману OnePlus 15, оснащеному вдосконаленою системою охолодження з паровою камерою. Під час тестувань він також обійшов останні флагмани Apple за продуктивністю багатоядерних процесорів.

Найпотужніші смартфони 2025 року Фото: PhoneArena

