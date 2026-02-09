Прихована проблема кремній-вуглецевих батарей: чому не всі бренди їх використовують (відео)

Останнім часом виходить дедалі більше смартфонів з дуже ємними акумуляторами (6000-10 000 мАг). При цьому новинки залишаються напрочуд тонкими — все завдяки кремній-вуглецевій технології. Але Apple, Samsung і Google досі використовують старі літій-іонні АКБ, на що є підстави.

Популярний техноблогер Маркес Браунлі (MKBHD) провів розслідування, поспілкувався з інженерами галузі та з'ясував, чому лідери ринку поки що побоюються впроваджувати цю інновацію.

Проблема розширення анода

Головна перевага кремній-вуглецевих батарей — висока щільність енергії. iPhone 17 Pro Max і Honor Power 2 за габаритами — вельми схожі телефони. Тільки у першого ємність АКБ становить 5000 мАг, а у другого — 10 080 мАг, удвічі більше. Це досягнення вражає. Однак у кремнію є критичний недолік: у процесі заряджання, поглинаючи іони літію, матеріал розширюється в об'ємі до 300% (утричі).

Блогер порівнює цей процес із губкою, яка постійно розбухає і стискається. Це створює колосальне механічне навантаження на внутрішню структуру акумулятора. Щоб стримати негативні наслідки цього явища, виробники змушені використовувати:

Подрібнений на пудру кремній замість цільного шматка.

Вуглецеву матрицю як "амортизатор".

У деяких випадках — сталеві каркаси навколо батареї всередині корпусу смартфона.

Honor Power 2 і iPhone 17 Pro Max Фото: YouTube

Тут варто згадати численні заяви вендорів про довговічність таких елементів живлення. Чи правда, що вони витримують тисячі циклів перезарядки, зберігаючи не менше 80% ємності через роки? Цілком можливо, що так — в ідеальних умовах. Нюанс у тому, що в житті електроніка стикається з перепадами температур, падіннями, змінами тиску і вологості, та іншими випробуваннями.

Тож тести, звісно, важливі, але вкрай складно врахувати всі змінні, з якими гаджет може зіткнутися за довгий період часу. Тому експерти попереджають: незважаючи на перераховані вище заходи безпеки, ризик внутрішнього розтріскування і подальшого теплового розгону (самозаймання) у нових батарей все ще вищий, ніж у традиційних.

Ринкові ризики

Чому це не зупиняє китайських виробників, але лякає Apple? Уся справа в обсягах виробництва і допустимому відсотку браку.

За словами джерел MKBHD, рівень браку "один випадок на 250 000 пристроїв" вважається прийнятним для нових технологій. Але для компаній масштабу Samsung або Apple, що продають десятки мільйонів пристроїв, така статистика може призвести до сотень загорянь і повторення катастрофи рівня Galaxy Note 7. Поки технологія не доведе свою надійність на довгій дистанції (роки експлуатації), А-бренди воліють не ризикувати.

Проблема ємних акумуляторів у смартфонах

Інша причина стосується специфіки ринку США, де домінують Apple і Samsung. Американські споживачі сильно прив'язані до екосистеми (той самий iMessage для них на першому місці) і рідко змінюють бренд тільки заради технічних характеристик. В Азії ж конкуренція будується саме навколо "заліза", тому компанії змушені ризикувати і впроваджувати інновації першими, щоб привабити покупців рекордною ємністю акумулятора.

