Оголошено дату презентації Galaxy S26: чого чекати від новинок Samsung (фото)

Samsung офіційно підтвердила дату заходу Galaxy Unpacked 2026. Анонс смартфонів серії Galaxy S26 відбудеться 25 лютого. Івент пройде в Сан-Франциско (початок о 20:00 за Києвом) і транслюватиметься на YouTube.

Паралельно з розкриттям дати, в мережу витекли практично повні технічні характеристики гаджетів, пише PhoneArena.

Samsung уже відкрила попередню реєстрацію на купівлю новинок. За бронювання (яке ні до чого не зобов'язує) компанія пропонує:

Кредит у $30 на купівлю аксесуарів.

Знижку до $150 при купівлі пристрою.

Можливість заощадити до $900 при здачі старого пристрою в Trade-in.

Участь у розіграші подарункової карти на $5000.

Galaxy S26 і S26 Plus

Базові моделі, судячи з витоків, отримають процесор Samsung Exynos 2600 (для європейського ринку) і оновлений дизайн. Galaxy S26 приписують екран 6,3 дюйма, батарею на 4300 мАг (невеликий приріст порівняно з минулою моделлю) і зарядку 25 Вт. Початкова версія тепер стартує з 256 ГБ пам'яті.

Galaxy S26 Plus отримає 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей і акумулятор ємністю 4900 мАг із зарядкою 45 Вт.

Обидві моделі працюватимуть під управлінням ОС Android 16 з оболонкою One UI 8.5. Спереду встановлять скло Gorilla Glass Armor 2. Камери залишаться колишніми: 50-Мп основна, 12-Мп надширик і 10-Мп телефото (3х зум).

Дизайн пристроїв серії S26, найімовірніше, буде ідентичний попередньому поколінню Фото: gsmarena.com

Galaxy S26 Ultra

Ultra-модель, за традицією, обзаведеться цікавішими характеристиками. Але кардинальних змін не буде. Вказуються:

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (очікується в усьому світі).

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (очікується в усьому світі). Екран: 6,9 дюйма з технологією Privacy Display, яка затемнює контент від сторонніх поглядів.

6,9 дюйма з технологією Privacy Display, яка затемнює контент від сторонніх поглядів. Камери: Основний модуль на 200 МП, новий 50-Мп ширококутний модуль, 50-Мп телефото-перископ (5х) і 10 Мп зум-камера (3х).

Основний модуль на 200 МП, новий 50-Мп ширококутний модуль, 50-Мп телефото-перископ (5х) і 10 Мп зум-камера (3х). Зарядка: Потужність збільшено до 60 Вт.

Смартфон стане трохи тоншим (7,9 мм) і легшим (214 г) за попередника. Очікується, що роздрібні продажі стартують у березні 2026 року, а ціни на всю лінійку можуть трохи зрости.

Раніше повідомлялося, що десятки популярних Samsung залишаться без оновлень. Samsung готує до релізу оболонку One UI 8.5. Апдейт дебютує разом із лінійкою флагманів Galaxy S26 вже наприкінці лютого. На жаль, не всім попереднім смартфонам дістануться нові функції.