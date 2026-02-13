Только занимают память на смартфонах: какие функции оказались ненужными для большинства
Новый опрос показал, что большинству людей на самом деле безразличны функции искусственного интеллекта (ИИ), которые активно продвигаются производителями смартфонов.
Почти каждый смартфон сегодня имеет функции искусственного интеллекта. Однако более 50% читателей портала Android Authority признались, что пытаются избегать или полностью избегают использования ИИ.
Сообщается, что почти 33% респондентов выбрали вариант "Я активно избегаю функций искусственного интеллекта". Как отмечают в издании, причиной могут быть этические и экологические проблемы, а также несовершенство инструментов ИИ.
Около 20,2% опрошенных проголосовали за вариант "Я стараюсь избегать функций искусственного интеллекта, но все же иногда это делаю". Авторы опроса предполагают, что эти респонденты могут выступить против ИИ из-за вышеупомянутых беспокойств, однако иногда эти функции бывают для них полезными.Важно
Вариант "Да, но только специализированные функции для выполнения определенных задач (редактирование изображений и т.д.)" получил 19,7% голосов. Еще 14% читателей признались, что на самом деле не уверены, являются ли функции, которые они используют, функциями искусственного интеллекта. Между тем только 12% опрошенных отдали свой голос за вариант "Да, я использую функции искусственного интеллекта ежедневно как можно чаще".
"~53% респондентов стараются избегать использования функций искусственного интеллекта. Это говорит о том, что производителям Android нужно либо улучшить свои функции искусственного интеллекта, либо сосредоточиться на других функциях", — подытожили в издании.
